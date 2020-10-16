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Şevval Sam'ın oğlu Emir Tarık Tekin kimdir? Emir Tarık Tekin nereli ve kaç yaşında? Emir Tarık Tekin babası ki

Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'in oyuncu kadrosunda bulunan Emir Tarık Tekin günün konuşulan isimlerinden biri oldu. Genç oyuncunun, oyuncu ve şarkıcı Şevval Sam'ın oğlu olduğu ortaya çıkınca herkes "Emir Tarık Tekin kim?" diye araştırmaya başladı. Peki Şevval Sam'ın oğlu Emir Tarık Tekin kimdir? Emir Tarık Tekin nereli ve kaç yaşında? Emir Tarık Tekin babası kim?

EMİR TARIK TEKİN KİM?

Emir Tarık Tekin 1997 doğumlu. Şarkıcı ve oyuncu Şevval Sam ile Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Metin Tekin'in oğlu olan Emir Tarık Tekin, Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.Daha önce Can Evrenol'un Çıplak dizisinde oynadığı bilinen Emir Tarık Tekin, şimdilerde Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz'de Selçuk karakterini canlandırıyor.