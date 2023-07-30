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        Haberler Magazin Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin: Aşk acısı çekiyorum - Magazin haberleri

        Tarık Emir Tekin: Aşk acısı çekiyorum

        Şevval Sam'ın oğlu Tarık Emir Tekin, geçtiğimiz yıl uzun süredir aşk yaşadığı Rus sevgilisi Sofia Katc ile birlikteliğini sonlandırmıştı. Aşk acısı çektiğini itiraf eden Tekin, "Sofia'yı unutamadım, hâlâ bocalıyorum bende büyük bir yara bıraktı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.07.2023 - 10:00
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        Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle bir araya gelen Şevval Sam, özel senfonik konseri 'Aşkı Bulacaksın' konseptiyle ilk kez İstanbul'da sahne aldı.

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        Şevval Sam'ı dinleyenler arasından annesi Leman Sam ve oğlu Tarık Emir Tekin de vardı.

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        "AŞK ACISI ÇEKİYORUM"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Tarık Tekin, geçtiğimiz yıl sonlandırdığı ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu. 26 yaşındaki oyuncu, "Aşk acısı çekiyorum. Sofia'yı unutamadım, hâlâ bocalıyorum bende büyük bir yara bıraktı" açıklamasında bulundu.

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        SEVGİLİSİ İLE BİRLİKTE ANNESİNİ ZİYARET ETMİŞTİ

        Öte yandan Tarık Emir Tekin, geçtiğimiz yıllarda sevgilisi Sofia Katc ile birlikte annesi Şevval Sam'ı Cihangir'de ziyaret etmişti. Bu sırada açık bir otoparkta karavanı üzerinde çizim yapan Sam, kendisine sürpriz yapan oğlu ve onun sevgilisiyle ayaküstü sohbet etmişti.

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        "GELİNİNİZ DEMEK İÇİN ÇOK ERKEN"

        Oğlunun sevgilisi Sofia Katc ile bir araya gelen Sam, "Gelininizle tanıştınız" yorumuna şu şekilde cevap vermişti: 'Gelininiz' demek için çok erken. Hayat nasıl akacak bilmiyorum. 6 yıl öncesinden tanıyorum Sofia'yı. Şimdi burada dedikodusunu yapmayalım. Evlilik için çok erken. Oğlum kariyerine yeni başlıyor.

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        ANNESİNİN İZİNDEN GİTTİ

        Annesinin izinden giderek oyuncu olan Tarık Emir Tekin ise Şevval Sam'ın 1993–1999 arasında evli kaldığı Beşiktaşlı eski futbolcu Metin Tekin ile birlikteliğinden dünyaya gelmişti.

        #Tarık Emir Tekin
        #Şevval Sam
        #Metin Tekin
        #Sofia
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