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SEVGİLİSİ İLE BİRLİKTE ANNESİNİ ZİYARET ETMİŞTİ Öte yandan Tarık Emir Tekin, geçtiğimiz yıllarda sevgilisi Sofia Katc ile birlikte annesi Şevval Sam'ı Cihangir'de ziyaret etmişti. Bu sırada açık bir otoparkta karavanı üzerinde çizim yapan Sam, kendisine sürpriz yapan oğlu ve onun sevgilisiyle ayaküstü sohbet etmişti.

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"GELİNİNİZ DEMEK İÇİN ÇOK ERKEN" Oğlunun sevgilisi Sofia Katc ile bir araya gelen Sam, "Gelininizle tanıştınız" yorumuna şu şekilde cevap vermişti: 'Gelininiz' demek için çok erken. Hayat nasıl akacak bilmiyorum. 6 yıl öncesinden tanıyorum Sofia'yı. Şimdi burada dedikodusunu yapmayalım. Evlilik için çok erken. Oğlum kariyerine yeni başlıyor.

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ANNESİNİN İZİNDEN GİTTİ Annesinin izinden giderek oyuncu olan Tarık Emir Tekin ise Şevval Sam'ın 1993–1999 arasında evli kaldığı Beşiktaşlı eski futbolcu Metin Tekin ile birlikteliğinden dünyaya gelmişti.

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