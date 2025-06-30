Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Seyahat İzin Belgesi Şartları Nelerdir? Seyahat İzin Belgesi Almak İçin Gerekenler Nelerdir?

        Seyahat İzin Belgesi Şartları Nelerdir? Seyahat İzin Belgesi Almak İçin Gerekenler Nelerdir?

        Seyahat izin belgesi, olağanüstü durumlarda (özellikle pandemi, doğal afet veya sıkı güvenlik önlemleri gibi hallerde) şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşların yetkili makamlardan aldıkları resmi izindir. Bu belge, bireylerin belirli kurallar çerçevesinde hareket edebilmesini sağlamak amacıyla düzenlenir. Türkiye'de en çok COVID-19 salgını döneminde uygulamaya alınan bu sistem, bazı özel durumlarda hâlâ yürürlükte olabilir. Bu haber metninde seyahat izin belgesi başvuru şartları, kimlerin bu belgeden faydalanabileceği ve başvuru süreci detaylı olarak açıklanmıştır.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.06.2025 - 15:27 Güncelleme: 30.06.2025 - 15:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seyahat İzin Belgesi Şartları Nelerdir
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Seyahat İzin Belgesi Nedir?

        Seyahat izin belgesi, bireylerin olağanüstü hal uygulamalarının geçerli olduğu dönemlerde şehirler arası ulaşım yapabilmesi için valilik, kaymakamlık veya ilgili kolluk kuvvetlerinden alması gereken resmi izindir. Bu belge olmadan belirlenen dönemlerde toplu taşıma araçlarıyla veya özel araçla seyahat etmek yasak olabilir.

        Seyahat İzin Belgesi Almak İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

        Geçerli Bir Mazeretin Bulunması Seyahat etmek isteyen kişinin başvurusu, ancak geçerli ve belgelenebilir bir gerekçeye dayanıyorsa kabul edilir. Bu gerekçeler arasında:

        Tedavi amaçlı hastane randevuları veya sevkler

        Yakın bir akrabanın vefatı ve cenaze işlemleri

        Kronik hastalık ve sağlık durumu nedeniyle taşınma

        Bulunduğu şehirde kalacak yeri olmaması

        Görevli memur ya da kamu personelinin görevlendirmesi

        Öğrencilik ve eğitim gerekçeleri yer alır.

        Resmî Belgelerle Mazeretin Desteklenmesi Belirtilen mazeret, ilgili belge ile desteklenmelidir. Örneğin sağlık raporu, hastane randevusu, ölüm belgesi, görev yazısı, öğrenci belgesi gibi evraklar ibraz edilmelidir.

        Aile Bireyleri İçin Ortak Başvuru Aynı hanede yaşayan aile üyeleri, tek bir başvuru üzerinden seyahat izni alabilir. Bunun için aile bireylerinin kimlik bilgileri eksiksiz şekilde sunulmalıdır.

        Ulaşım Türüne Göre Bilgi Verilmesi Başvuru sırasında hangi taşıma aracıyla seyahat edileceği belirtilmelidir. Otobüs, uçak, tren veya özel araç gibi seçenekler tercih edilebilir.

        Seyahat İzin Belgesi Başvurusu Nasıl Yapılır?

        E-Devlet Üzerinden Başvuru Vatandaşlar, e-Devlet sistemine giriş yaparak “Seyahat İzin Belgesi Başvuru” hizmetinden işlemlerini gerçekleştirebilir. Başvurular ALO 199 hattı üzerinden de alınabilmektedir.

        Kaymakamlık ve Valilik Başvuruları İnternet erişimi olmayanlar, bulundukları yerin kaymakamlık ya da valiliklerine doğrudan başvurarak belgelerini teslim edebilir.

        Değerlendirme Süreci Başvurular ilgili kurul tarafından değerlendirilir. Uygun bulunan başvurular için kısa mesajla veya sistem üzerinden onay bildirilir.

        Gerekli Belgeler

        Kimlik belgesi

        Geçerli mazereti destekleyen resmi evrak (hastane raporu, ölüm belgesi vb.)

        Seyahat edeceği güzergâh ve tarih bilgileri

        Aile bireyleri varsa onların kimlik bilgileri

        Seyahat İzin Belgesi Kimlere Verilmez?

        Geçerli mazereti olmayan bireylere

        Belge sunamayanlara

        Karantina altındaki kişiler veya temaslılara

        Kamu düzeni açısından risk taşıyan kişilere

        Önceden verilen izni kötüye kullananlara

        Seyahat İzin Belgesi Kaç Gün Geçerlidir?

        Verilen izin genellikle tek seferlik olup belirli tarih aralığını kapsar. Belge üzerinde izin süresi açıkça belirtilir. Bazı durumlarda dönüş izni de aynı başvuruda yer alabilir; aksi halde yeni başvuru yapılması gerekebilir.

        Seyahat izin belgesi, olağanüstü koşullarda vatandaşların kontrolsüz hareketini önlemek ve kamu sağlığı ile güvenliğini korumak için uygulanan bir sistemdir. Başvuru sırasında belirlenen şartlara uygunluk, belgelerin eksiksiz sunulması ve doğru bilgi beyanı, başvurunun olumlu sonuçlanmasını sağlar. Yetkili makamlar, toplumsal düzenin korunması amacıyla başvuruları sıkı şekilde değerlendirir ve sadece uygun görülen durumlarda izin verir. Bu nedenle seyahat planı yapmadan önce ilgili kurallara dikkat edilmesi ve güncel uygulamaların takip edilmesi büyük önem taşır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Haberi Hazırlayan: Rıza Gereniz
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Yenidoğan çetesi davasında aileler konuşuyor
        Yenidoğan çetesi davasında aileler konuşuyor
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        Fabrikada facia! İşçinin bacakları koptu!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Öldüren manevra! Yamaç paraşütçüsü yola düştü!
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        Kabine Toplantısı'nda önemli başlıklar
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Jhon Duran'da sona doğru: Adım adım Fener'e
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Herkes aynı soruyu soruyor... Profesör son noktayı koydu!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Tammy Abraham'da mutlu son: 4 yıllık anlaşma tamam!
        Futbol tesisi açtı
        Futbol tesisi açtı
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        "Real Madrid'in pusulası Arda Güler"
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi
        Şeyma’nın koruyucu annesiyle ilham veren hikâyesi