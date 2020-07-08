Dünyayı etkisi alan koronavirüs pandemisi nedeniyle tüm ligler yaklaşık üç ay ertelenirken, yeniden start alan lig maçları ise seyircisiz olarak oynanıyor.
KPMG Football Benchmark ekibi tarafından en çok maç geliri elde eden 10 kulüp üzerinde yapılan araştırma yaşanan mali kaybı gözler önüne serdi.
Dünyada en fazla maç geliri elde eden 10 kulüp, koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçlarda yaklaşık 231 milyon euro gelir kaybı yaşayacak.
BARCELONA ZİRVEDE
2018-2019 sezonunda 174.9 milyon euroluk maç günü geliriyle zirvede yer alan İspanyol devi Barcelona, koronavirüs pandemisi nedeniyle 36.2 milyon euroyla en çok gelir kaybı yaşayan kulüp olacak. Geçen sezon 155 milyon euro maç günü geliri elde eden Real Madrid'in kaybı ise 34.4 milyon euro… Bu iki İspanyol ekibinin ardından en çok gelir kaybını ise 29 milyon euroyla Manchester United yaşayacak.
KPMG Spor Sektör Lideri Hakan Uçak, ''Koronavirüs pandemisi nedeniyle dünyadaki tüm futbol kulüpleri ekonomik olarak büyük bir sıkıntı içerisinde. Hatta birçok kulüp iflas etmenin eşiğine geldi. Maçların seyircisiz oynanması nedeniyle kulüpler maç günü hasılatlarından da bu zor dönemde mahrum kalıyor. Bu da futbol ekonomisini olumsuz yönde etkiliyor. Maçların seyircisiz oynamasının devam etmesi durumunda ilerleyen günlerde birçok kulübü çok zor günlerin beklediğini söyleyebiliriz'' dedi.
İşte maç günü geliri en çok olan 10 kulübün kaybı:
Kulüp
18-19 Maç Günü Geliri
Bir koltuktan kazancı
Toplam gelir kaybı
Barcelona
174.9 milyon euro
60.7 bin euro
36.2 milyon euro
R.Madrid
155 milyon euro
70.8 bin euro
34.4 milyon euro
M.United
125.7 milyon euro
64.5 bin euro
29 milyon euro
Arsenal
109.2 milyon euro
60.8 bin euro
14.6 milyon euro
PSG
103.7 milyon euro
80.1 bin euro
23 milyon euro
Liverpool
95.5 milyon euro
68.8 bin euro
14.7 milyon euro
Tottenham
92.6 milyon euro
39.6 bin euro
17.8 milyon euro
B.Münich
92.4 milyon euro
56 bin euro
25.2 milyon euro
Chelsea
75.6 milyon euro
57.8 bin euro
9.4 milyon euro
Juventus
71.5 milyon euro
72.7 bin euro
26.8 milyon euro
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