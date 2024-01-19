Şeyma Subaşı'nın eski eşi Meedo'dan kafaları karıştıran paylaşım! "Beni özledin mi?"

Şeyma Subaşı ile Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'nin 5 aylık evliliğini geçtiğimiz Eylül ayında Beykoz Adliyesi'nde görülen duruşmada bitirmişti. Aylar sonra Meedo'nun yaptığı paylaşım dikkat çekti.

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Şeyma Subaşı'nın eski kocası Meedo sosyal medya hesabında yayınladığı paylaşımla magazin gündeminin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Meedo bir WhatsApp konuşmasını yayınladı.