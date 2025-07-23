Seyşeller telefon kodu, plaka kodu ve para birimi nedir? Seyşeller'de hangi alan adı uzantısı kullanılır?

Küresel iletişim ağında önemli bir yere sahip olan Seyşeller, yalnızca doğal güzellikleriyle değil kendine özgü teknik özellikleriyle de öne çıkar. Telefon aramalarından internet alan adına kadar birçok alanda kendine münhasır özellikleri vardır. Yani bu ülkeye özel belirli semboller vardır. Küresel iletişim ağında belirli teknik kodlarla temsil edilen bu ülkenin detaylarını yazının devamında bulabilirsiniz…

SEYŞELLER TELEFON KODU

Seyşeller telefon kodu +248’dir. Ülke dışından yapılan aramaların olması gerektiği şekilde yapılabilmesi için bu kodun kullanılması önemlidir. Bir telefon numarasını aramadan önce doğru bir yönlendirme yapılması adına telefon kodlarının önemi yüksektir. Ancak +248, sadece ülke dışından gelen aramalar içindir. Ülke içinde yapılan yerel aramalarda bu koda gerek yoktur. Seyşeller’de sabit hat ve mobil operatörler için kullanılan numaraların ise çoğunlukla 2, 4 ve 5 ile başladığı bilinir.

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SEYŞELLER PARA BİRİMİ

Seyşeller para birimi resmi olarak Seyşel Rupisi’dir. Bu paranın kısaltılması ise SCR olarak bilinir. Yerel halk, bu parayı “roupi” olarak bilir. Madeni ve kâğıt paralarda kolaylıkla kullanılır. 1, 5 ve 10 rupi şeklinde bozuk paralar ülkede yaygın olarak kullanılır. Günlük alışverişte ise 25, 50, 100 ve 500 rupi banknotlarının sık şekilde kullandığı bilinir. Turistik alanlarda dövizle alışveriş mümkündür. Ancak bu ülkeye gitmeden önce her duruma karşı hazırlıklı olmak ve avantajlı kalmak için yerel para birimini bilmenizde fayda vardır.