'Şeytan Marka Giyer 2' oyuncularının filmden kazançları açıklandı

Anne Hathaway, Meryl Streep ve Emily Blunt'ın başrolleri paylaştığı 'Şeytan Marka Giyer 2' (The Devil Wears Prada 2) filminin gişedeki başarısı, oyuncuların kazançlarını gündeme getirdi. Her üç başrol oyuncusunun da filmdeki performansları karşılığında 12,5 milyon dolar kazandığı öğrenildi.

Variety'nin kaynaklarına göre Streep, ikonik Miranda Priestly rolünü yeniden canlandırmak için çok daha fazla para kazanabilirdi, ancak diğer iki rol arkadaşının da iyi bir ücret almasını sağlamak için daha azıyla yetindi.

12,5 milyon dolarlık maaşlar, başrol oyuncularının filmden elde ettikleri tek kazanç olmayacak. Üç isim, gişe hasılatına göre daha fazla gelir elde edebilecek.

2006 yapımı orijinal filmden 20 yıl sonra gelen devam filmi, 1 Mayıs'ta gösterime girmesinden bu yana dünya çapında ortalama 433 milyon dolar gelir elde etti. Kaynaklar, David Frankel'in yönetmenliğini üstlendiği filmin gişedeki başarısını sürdürmesi halinde başrol oyuncularının ek olarak 20'şer milyon dolar daha kazanabileceğini belirtti.

40 milyon dolar bütçeli ilk film vizyona girdiğinde 326,5 milyon dolarlık gişe başarısı elde etmişti. Bir fenomene dönüşen yapımın devam filminin de merakla beklenmesi, sinema salonlarına gösterilen ilgiye de yansıdı. 100 milyon dolar bütçeli ikinci film, sinemalardan kazanacağı parayla da ilk filme fark atacak gibi görünüyor.

Devam filmi, Miranda Priestly ve Andy Sachs karakterlerinin köklü Runway dergisini dijital medya çağında yeniden etkili kılma çabalarını ele alıyor.