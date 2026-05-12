Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan 'Şeytan Marka Giyer 2' oyuncularının filmden kazançları açıklandı

        'Şeytan Marka Giyer 2' oyuncularının filmden kazançları açıklandı

        'Şeytan Marka Giyer 2'nin başrol oyuncuları Anne Hathaway, Meryl Streep ve Emily Blunt'ın filmden aldıkları maaş belli oldu. Oyuncular, gişe başarısına göre ek kazançlar da elde edecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Mayıs 2026 - 11:49 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Maaşları açıklandı

        Anne Hathaway, Meryl Streep ve Emily Blunt'ın başrolleri paylaştığı 'Şeytan Marka Giyer 2' (The Devil Wears Prada 2) filminin gişedeki başarısı, oyuncuların kazançlarını gündeme getirdi. Her üç başrol oyuncusunun da filmdeki performansları karşılığında 12,5 milyon dolar kazandığı öğrenildi.

        Variety'nin kaynaklarına göre Streep, ikonik Miranda Priestly rolünü yeniden canlandırmak için çok daha fazla para kazanabilirdi, ancak diğer iki rol arkadaşının da iyi bir ücret almasını sağlamak için daha azıyla yetindi.

        12,5 milyon dolarlık maaşlar, başrol oyuncularının filmden elde ettikleri tek kazanç olmayacak. Üç isim, gişe hasılatına göre daha fazla gelir elde edebilecek.

        REKLAM

        2006 yapımı orijinal filmden 20 yıl sonra gelen devam filmi, 1 Mayıs'ta gösterime girmesinden bu yana dünya çapında ortalama 433 milyon dolar gelir elde etti. Kaynaklar, David Frankel'in yönetmenliğini üstlendiği filmin gişedeki başarısını sürdürmesi halinde başrol oyuncularının ek olarak 20'şer milyon dolar daha kazanabileceğini belirtti.

        40 milyon dolar bütçeli ilk film vizyona girdiğinde 326,5 milyon dolarlık gişe başarısı elde etmişti. Bir fenomene dönüşen yapımın devam filminin de merakla beklenmesi, sinema salonlarına gösterilen ilgiye de yansıdı. 100 milyon dolar bütçeli ikinci film, sinemalardan kazanacağı parayla da ilk filme fark atacak gibi görünüyor.

        Devam filmi, Miranda Priestly ve Andy Sachs karakterlerinin köklü Runway dergisini dijital medya çağında yeniden etkili kılma çabalarını ele alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Erdoğan: İdari yargı denge unsurudur

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Danıştay'ın 158. Kuruluş Yıldönümü ve Danıştay ve İdari Yargı Günü Töreni'nde konuşuyor.

        #Meryl Streep
        #Anne Hathaway
        #Emily Blunt
        #Şeytan Marka Giyer 2
        #devils wear prada 2
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        İş kadını kaza kurbanı oldu
        İş kadını kaza kurbanı oldu
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        7 yıl sonra ilk! Keban Barajı'nın kapakları açıldı!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        İnşaat maliyetinde 15 ayın en yüksek artışı
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        30 gün trafikten men! 'Çakarlı' avukata 173 bin TL ceza!
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        Sağlıklı beslenme değil takıntı
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de