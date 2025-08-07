Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sezen Aksu'dan, Ayşe Barım ve Murat Çalık çağrısı - Magazin haberleri

        Sezen Aksu'dan, Ayşe Barım ve Murat Çalık çağrısı

        Sezen Aksu, tutuklu bulunan Ayşe Barım ile Mehmet Murat Çalık için çağrıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.08.2025 - 15:56 Güncelleme: 07.08.2025 - 16:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Barım ve Çalık çağrısı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sezen Aksu, Gezi Parkı olaylarında sanatçıları eylemlere katılması için yönlendirdiği ve olayların planlayıcılarından olduğu iddiasıyla tutuklu bulunan Ayşe Barım ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Beylikdüzü'nün eski belediye başkanı Mehmet Murat Çalık ile ilgili açıklamada bulundu.

        Sezen Aksu'nun resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada; "Ayşe Barım, Murat Çalık ve diğer ağır hasta tutuklu ve hükümlüler hakkında… Kısa cümleler kuracağım. Ayşe Barım ve Murat Çalık hayati tehlike altındadır. Vakit geçirmeksizin tutukluluklarına son verilerek tedavi imkânı sağlanmalıdır. Devlet görevlilerinin meşruiyetinin yegâne temeli, vatandaşına karşı sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirmesinde yatar. Ayşe Barım’ın, Murat Çalık’ın ve tüm ağır hasta tutuklu ve hükümlülerin sağlığı ve hayatı sizin yükümlülüğünüzdür. Hatırlamanız ve aklınızdan çıkarmamanız ümidiyle…" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        Ayşe Barım, 30 yıla kadar hapis talebiyle yargılanıyor. İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi geçtiğimiz günlerde, Barım hakkında tutukluluk incelemesi yaptı. İnceleme sonrasında Barım’ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

        Belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan eski Beylikdüzü'nün eski belediye başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumu hakkında İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan açıklama yapıldı. 21 Temmuz'da yapılan açıklamada Çalık'ın dosyasında lenf kanseri (lenfoma) teşhisine ilişkin herhangi bir bulgunun yer almadığı belirtilerek, İzmir'de yapılan kemik iliği biyopsisinin tanı koymak için yetersiz olduğu kaydedildi.

        TTB: Ani ölüm riski var
        TTB: Ani ölüm riski var Haberi Görüntüle
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması
        Adli Tıp'tan Murat Çalık açıklaması Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #Murat Çalık
        #sezen aksu
        #Ayşe Barım
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Trafik tartışması aşiret kavgasına döndü!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Teslime'nin cansız bedenini taşıyıp ormana bıraktı!
        Emlak vergisinde sert artış
        Emlak vergisinde sert artış
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Beşiktaş ve F.Bahçe'nin transfer yarışı!
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Putin ve Trump görüşecek mi?
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Tek bir antrenman bile kanser hücrelerini yüzde 30'a kadar azaltabiliyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Cuesta için pazarlıklar sürüyor!
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        Memurların zam pazarlığı: Talep iletildi, teklif bekleniyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        İnsan gücüyle açılan ilk karayolu tüneli zamana meydan okuyor
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        Halit Yukay’ı arama çalışmaları 3'üncü gününde
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        İşte Solskjaer'in ilk 11'i!
        4 ülkeye kesik attı
        4 ülkeye kesik attı
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        İşte bağ bahçeye saran ünlüler!
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Asansörün halatı koptu: Eski belediye başkanı öldü, kızı yaralandı
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Galatasaray, Davinson Sanchez ile masaya oturdu!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Çarptığı kadının üzerinden geçip kaçmaya çalıştı!
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Bağımlılıkların Türkiye'ye faturası 78 milyar dolar
        Batuhan Kurt cinayetinde yeni gelişme! Tek sanık tekrar tutuklu
        Batuhan Kurt cinayetinde yeni gelişme! Tek sanık tekrar tutuklu
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Nereden çıktı bu Labubu çılgınlığı?
        Şehit ailelerine mektup gönderdi
        Şehit ailelerine mektup gönderdi