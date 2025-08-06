TTB'den Ayşe Barım hakkında 'Ani ölüm riski var' açıklaması

"ANİ ŞOK CİHAZI TAKILMALI"

Türk Tabibler Birliği'nin açıklaması şöyle;

27 Ocak 2025 tarihinden bu yana Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Emine Ayşe Barım’ın sağlık durumu hakkında avukatı tarafından tıbbi değerlendirme ve görüş raporu talep edilmesi üzerine Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi tarafından bilim kurulu oluşturulması kararlaştırılmış olup, hazırlanacak rapor en kısa sürede kamuoyu ve yetkililerle paylaşılacaktır.

Ancak konunun aciliyeti nedeniyle kısa bir ön değerlendirme yapılması ihtiyacı duyulmuştur. Emine Ayşe Barım hakkında Başakşehir Çam Sakura Şehir Hastanesi tarafından 2 Temmuz 2025 tarihinde düzenlenen durum bildirir son sağlık kurulu raporunda 'Hipertrofik Obstrüktif Kardiyomiyopati' tanısı konulduğu ve ani ölüm riski taşıması nedeniyle ICD (Implantable Cardioverter Defibrillator-şok cihazı) takılması önerildiği bildirilmektedir.

Bunun yanında Emine Ayşe Barım'ın ciddi beyin damar hastalığı ve bayılma atakları olduğu bildirilmiştir. Hastanın başka herhangi bir ek sağlık sorunu bulunmaması durumunda bile ani ölüm riski taşıyan kalp hastalığı nedeniyle bir an önce tahliye edilmesi kanaatindeyiz.