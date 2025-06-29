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        Haberler Müzik Sezen Aksu, yeni albümüyle müzik dünyasına hareket getirdi

        Yeni albümüyle müzik dünyasına hareket getirdi

        Sezen Aksu'nun yeni albümü, YouTube Trendler'de 8 şarkısıyla yer alırken, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere 10 ülkede dijital listelerde zirveye yerleşti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.06.2025 - 12:11 Güncelleme: 29.06.2025 - 12:11
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        Yeni albümüyle müzik dünyasına hareket getirdi
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        Sezen Aksu, yeni albümüyle müzik dünyasına hareket getirdi. Aksu, YouTube Trendler’de tam 8 şarkısıyla rüzgar estiriyor:

        • 4. Ey Aşk

        • 10. Yandı İçim

        • 11. Sen Ağla

        • 17. Bana Sor

        • 18. Şuh Nefes (Ceceli Versiyon)

        • 22. Yaygara

        • 23. Bahçe

        • 24. Doğrucu

        Merakla beklenen albüm, 10 ülkede iTunes ve Apple Müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı.Türkiye ve Azerbaycan’da saatler içinde zirveye yerleşen albüm, birçok ülkede de yükselişini sürdürüyor.

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        #sezen aksu
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