Yeni albümüyle müzik dünyasına hareket getirdi
Sezen Aksu'nun yeni albümü, YouTube Trendler'de 8 şarkısıyla yer alırken, Türkiye ve Azerbaycan başta olmak üzere 10 ülkede dijital listelerde zirveye yerleşti
Sezen Aksu, yeni albümüyle müzik dünyasına hareket getirdi. Aksu, YouTube Trendler’de tam 8 şarkısıyla rüzgar estiriyor:
• 4. Ey Aşk
• 10. Yandı İçim
• 11. Sen Ağla
• 17. Bana Sor
• 18. Şuh Nefes (Ceceli Versiyon)
• 22. Yaygara
• 23. Bahçe
• 24. Doğrucu
Merakla beklenen albüm, 10 ülkede iTunes ve Apple Müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı.Türkiye ve Azerbaycan’da saatler içinde zirveye yerleşen albüm, birçok ülkede de yükselişini sürdürüyor.