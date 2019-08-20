Sarı-kırmızılı takımın vazgeçilmez oyuncularından Sofiane Feghouli, geçen sezon oynadığı iyi futbol ve mücadelesiyle taraftarların gönlünü kazanmıştı. İyi oyununun karşılığını önce şampiyonluk olarak alan deneyimli kanat oyuncusu, şimdi ise bireysel ödülleri topluyor.

Geçen sezon gösterdiği başarılı performansla sarı-kırmızılı takımın şampiyonluğunda önemli rol oynayan Cezayirli futbolcu, "transfermarkt.com.tr" sitesinin üyeleri tarafından sezonun en iyi oyuncusu unvanına layık görüldü.

Sosyal medya hesabından teşekkür mesajı yayımlayan Feghouli, "Bu çok büyük bir onur. Bu sezon daha da iyisini yapmayı ve inşallah yine tüm kupaları kazanmayı umuyorum." ifadelerini kullandı.