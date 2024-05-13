Sezonun maçı öncesi Kenan Yıldız endişesi
Juventus için sezonun son büyük hedefi olan İtalya Kupası finali öncesi Kenan Yıldız'dan kötü haber geldi. Salernitana maçında sakatlanan Kenan Yıldız'ın finalde forma giyememe ihtimali bulunuyor.
A Milli Takım'ın önemli isimlerinden Kenan Yıldız için Juventus'ta korkutan bir gelişme yaşandı.
İtayan basınından Tutto Mercato'nun haberine göre Serie A devinin son antrenmanına milli futbolcunun katılmadığı ortaya çıktı. Omzundan sakatlanan oyuncunun bu sebeple Juventus ile antrenmana çıkmadığı belirtildi.
İtalya Kupası'nda Atalanta ile oynanacak maçta Kenan Yıldız'ın forma giymeyeceği kaydedilirken genç oyuncunun durumu hakkında yeniden bilgilendirme yapacağı aktarıldı.