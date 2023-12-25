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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam SGK Denetmen Yardımcılığı başvuruları başladı! Denetmen Yardımcılığı başvurusu nereden ve nasıl yapılır, şartları nelerdir? - İş-Yaşam Haberleri

        SGK 100 Denetmen Yardımcısı alıyor! Başvurular bugün başladı

        Sosyal Güvenlik Kurumu daha önce verdiği ilanda 100 Denetmen Yardımcısı alacağını duyurmuştu. Başvurular bugün itibarıyla başladı. Adaylar ilk başvurularını yaptıktan sonra sözlü sınava girecek. Peki, SGK Denetmen Yardımcılığına nasıl ve nereden başvuru yapılır? İşte, tüm detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.12.2023 - 10:51 Güncelleme: 25.12.2023 - 10:51
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        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) yayınladığı bir iş ilanında 100 Denetmen Yardımcısı alacağını duyurdu. Bugün yani 25 Aralık'ta başlayan başvurular, sürecin ilk adımını oluşturuyor. Adayların arasından KPSS puanı en yüksek 400 kişi seçilecek ve ardından sözlü sınava tabi tutulacak. Sözlü sınavın ardından Denetmen Yardımcılığına hak kazananlar isimler açıklanacak. İşte, SGK Denetmen Yardımcılığına dair tüm detaylar...

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        SGK TAŞRA KADROSUNA 100 DENETMEN YARDIMCISI ALACAK

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) 100 kişi Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacağını duyurdu.

        SGK tarafından yapılan açıklama şöyle;

        Kurumumuz taşra teşkilatı kadrolarında (İstanbul) Genel İdari Hizmetler sınıfında istihdam edilmek üzere Sosyal Güvenlik Denetmenliği Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde sözlü sınav yapılmak suretiyle 100 (yüz) Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı alınacaktır.

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        SGK DENETMEN YARDIMCILIĞI BAŞVURULARI BAŞLADI!

        SGK, Denetmen Yardımcılığı için başvurular 25 Aralık 2023 tarihinde başlayacak ve 05 Ocak 2024 tarihinde saat 23.59 itibariyle sona erecektir.

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        SGK DENETMEN YARCIMLIĞINA BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Adaylar başvurularını E-Devlet üzerinden Sosyal Güvenlik Kurumu - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden giriş yaparak gerçekleştireceklerdir.

        Kariyer Kapısı adresi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

        SGK DENETMEN YARDIMCILIĞI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYIN

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        SGK DENETMEN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAVI NASIL OLACAK?

        Başvurusunu tamamlayan ve şartları sağlayan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre yüksek puan alan adaydan başlanmak üzere atama yapılacak kadro sayısının 4 (dört) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. Sıralama sonucunda son sıradaki aday ile eşit puana sahip adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

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        DENETMEN YARDIMCILIĞI SÖZLÜ SINAVI NEREDE YAPILACAK?

        SGK Denetmen Yardımcılığı için sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar 26 Şubat ile 8 Mart 2024 tarihleri arasında sözlü sınava girecekler.

        Sınav yerinin açık adresi ise şöyle;

        Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Erkan ÖZKAN toplantı salonunda (Mithatpaşa Cad. No:7, A Blok 1.Kat Sıhhiye- Çankaya / ANKARA).

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        SGK DENETMEN YARDIMCILIĞI BAŞVURU ŞARTLARI

        - SGK, Denetmen Yardımcılığı için 100 kişilik kadro açıldığını duyurdu. İşte, Denetim Yardımcılığı için adayların sağlaması gereken kriterler;

        - 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde yer alan genel şartlara sahip olmak.

        - En az dört yıllık eğitim veren yükseköğretim kurumlarının, Tablo 1’de belirlenen fakülte, yüksekokul veya bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yurt içi ve yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. (Yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için E-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekir.)

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        - Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

        - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmamak.

        - ÖSYM tarafından 2022 veya 2023 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) Tablo-1’de belirlenen KPSS puan türünde asgari 70 (yetmiş) puan almış olmak.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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