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        Haberler Gündem SGK personel alımı sonuçları açıklandı! 2023 SGK personel alımı tercih sonuçları sorgulaması nasıl yapılır?

        SGK personel alımı sonuçları açıklandı! İşte 2023 SGK personel alımı tercih sonuçları sorgulama ekranı

        SGK personel alımı sonuçları için beklenen son dakika açıklaması ÖSYM tarafından geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bakanlık bünyesinde görevlendirilmek üzere toplamda 1392 sözleşmeli personel alımı yapılacağını duyurmuştu. Adaylar tercih işlemlerini KPSS 2023/6 tercih kılavuzuna göre 5-11 Ekim günleri arasında gerçekleştirdi. İşte 2023 SGK personel alımı ÖSYM tercih sonuçları sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 12:43 Güncelleme: 20.10.2023 - 12:43
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        SGK'da istihdam edilmek üzere toplamda 1.392 sözleşmeli personel alımı yapılacak. SGK personel alımı sonuçlarının açıklanacağı tarih, Sosyal Güvenlik Kurumu'nda görev almak isteyenlerin gündeminde yer alıyor. KPSS 2023/6 puanı ile adayların tercih işlemleri 5-11 Ekim günleri arasında gerçekleştirildi. SGK personel alımı tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. İşte ÖSYM ile KPSS 2023/6 SGK personel alımı tercih sonuçlarında son durum...

        2

        SGK TOPLAMDA 1392 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

        Sosyal Güvenlik Kurumu (GSK) bünyesinde çalışacak 1231 büro personeli, 130 destek personeli, 27 koruma güvenlik görevlisi, 4 teknisyen olmak üzere toplamda 1392 personel alımı yapılacak.

        3

        KPSS-2023/6 TERCİHLERİ SONA ERDİ

        Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacak. Adaylar tercihlerini, 05-11 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirdi.

        4

        SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI!

        5-11 Ekim 2023 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2023/6 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

        SGK personel alımı tercih sonuçları ÖSYM tarafından adayların erişimine açıldı.

        5

        SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

        Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet sayfasından öğrenebilecek. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden açıklandı.

        KPSS-2023/6 SGK PERSONEL ALIMI TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

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        SGK PERSONEL ALIMI KADRO VE BRANŞ DAĞILIMI NASIL?

        Sosyal Güvenlik Kurumu merkez ve taşra teşkilatında ihtiyaç duyulan yerlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında

        1.231 büro personeli,

        130 destek personeli,

        27 koruma güvenlik görevlisi,

        4 teknisyen olmak üzere toplam 1.392 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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