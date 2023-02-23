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Haberler Sosyal Güvenlik Genel sağlık sigortası (GSS) SGK’dan depremzedelere kolaylık
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Depremzedelere tedavi kolaylığı

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) depremzedelerin dört yıllık süre beklenmeksizin diş protezlerinin yenilenmesi ile ayakta tedavilerinde katılım payı alınmamasını kararlaştırdı. Eski adıyla yeşil kartlı depremzede diyaliz hastaları deprem illerinde ve bu iller dışındaki yerleşim yerlerinde tüm anlaşmalı hastanelerde doğrudan veya sevkle müracaat ederek tedavi hizmeti alabilecekler

SGK’dan depremzedelere kolaylık
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Sosyal Güvenlik Kurumu, afet bölgesinde yapılacak uygulamalar hakkında duyuru yayımladı. Deprem nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illeri ve ilçelerinde yaşayan vatandaşların sağlık hizmetine erişimlerinde yaşanabilecek mağduriyetlerinin önlenmesi açısından tedbirler alındığı belirtildi.

Buna göre, ikametgâh kaydı afet bölgesinde bulunan genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler, olağanüstü hâl süresince, bu illerde ve bu iller dışındaki yerleşim yerlerinde bulunan SGK ile sözleşmeli hastanelerde yapılacak diş protezi yenilenmesi tedavilerinde “doğal afet” provizyonu alınması halinde bir defaya mahsus olmak üzere 4 yıllık süre aranmaksızın diş protezlerini yeniletebilecekler.

İkametgâh kaydı afet bölgesinde bulunan kişilerce, olağanüstü hal süresince, bu illerde ve bu iller dışındaki yerleşim yerlerinde bulunan anlaşmalı tüm hastanelere yapılan müracaatlarında “doğal afet” provizyonu alınması halinde “ayakta tedavide hekim ve diş hekimi muayenesi katılım payı”, “ayakta tedavide sağlanan ilaçlar için katılım payı”, “tıbbi malzeme katılım payı” alınmayacak.

İkametgâh kaydı afet bölgesinde bulunan ve özel sevk kurallarına tabi olan, eski adıyla “yeşil kart” kapsamındaki vatandaşlar olağanüstü hâl süresince, bu illerde ve bu iller dışındaki yerleşim yerlerinde diyaliz tedavileri için “doğal afet” provizyonu alınması halinde SGK ile anlaşmalı tüm hastanelere doğrudan veya sevkle müracaat edebilecekler.

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