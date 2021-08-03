SGK’dan yangınzedelere ilaç kolaylığı

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SGK Başkanı İsmail Yılmaz, düzenlediği basın toplantısında konuyla ilgili bilgi verdi. Yılmaz, kurum olarak yangın bölgelerinde zarar gören vatandaşların prim ödemelerini ertelediklerini, kronik rahatsızlıkları nedeniyle ilaçlarını alamayan vatandaşlara da kolaylık sağlayacaklarını söyledi. Yılmaz, evi yanan veya yangından kaçarken ilaçlarını evde unutan kronik hastalar bulunduğunu belirtti. Yılmaz, bu şekilde ilaçlarına erişemeyen kronik hastaların yeni ilaç alma süresinin dolmasını beklemeden ilaçlarını alabileceklerini söyledi. Vatandaşların il müdürlüklerine veya sosyal güvenlik merkezlerine müracaat ederek durumlarını söylemeleri halinde ilaçlarını alabileceklerini ifade etti.