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        Haberler Spor Futbol Şampiyonlar Ligi Shakhtar Donetsk: 1 - Royal Antwerp: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Shakhtar Donetsk: 1 - Royal Antwerp: 0 | MAÇ SONUCU

        Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinde Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk, sahasında ağırladığı Belçika'nın Royal Antwerp takımını 12. dakikada Mykola Matviyenko'nun golüyle 1-0 mağlup etti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2023 - 23:24 Güncelleme: 28.11.2023 - 23:24
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        Shakhtar kazandı umutlarını son maça taşıdı
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        Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk evinde konuk ettiği Antwerp'i 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkma ümitlerini son maça taşıdı.

        Shaktar Donetsk'e galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mykola Matviyenko kaydetti.

        Shakhtar Donetsk bu galibiyetle beraber puanını 9'a çıkartırken, Antwerp ise 0 puanda kaldı ve grup sonuncusu olmayı garantiledi.

        Shakhtar Donetsk bir sonraki karşılaşmasında deplasmanda Porto'ya konuk olurken, Antwerp sahasında Barcelona'yı ağırlayacak.

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