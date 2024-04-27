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        Haberler Dünyadan Shakira, "Ben o kadar şanslı değildim"

        Shakira, "Ben o kadar şanslı değildim"

        Shakira, Gerard Piqué'nin ayrılmasından sonra hâlâ aşka inanıp inanmadığını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.04.2024 - 12:28 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:28
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        Kolombiyalı ünlü şarkıcı Shakira, 11 yıllık sevgilisi Gerard Piqué'nin kendisini aldatmasından sonra, iki çocukları bulunan çift 2022'de ayrılmışlardı.

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        "BUNUN İÇİN BİR ÇOK FEDAKARLIK YAPTIM"

        25 Nisan'da yayımlanan yeni bir röportajda Shakira, hâlâ aşka inanıp inanmadığını ve yeni bir ilişki isteyip istemediği sorulduğunda; "İçten içe her zaman bir kocaya sahip olmanın hayatımdaki en önemli şey olduğunu düşündüm. Babam gibi, birlikte çocuk sahibi olacağım ve sonra sonsuza dek birlikte olmak için planlar yapacağım, tıpkı annemle babam gibi hâlâ birbirine âşık olan bir adam arıyordum. Bunun için birçok fedâkarlık yaptım. Ben sadıktım. Ancak bazen işler planlandığı gibi gitmez. Sen yoluna devam et" cevabını verdi.

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        "TEK EŞLİLİK BİR ÜTOPYADIR"

        Aşka inancının devam ettiğini belirten Shakira; "Aşka inanmadığımı söyleyemem. Çünkü 50 yıl sonra annemle babamın örneğini görüyorum; birbirlerinin gözlerinin içine bakıp el ele tutuşuyorlar ve birbirlerinden ayrı yaşayamıyorlar. Aşka tanık oldum ama ben o kadar şanslı değildim. Tek eşlilik bir ütopyadır. Ama bunun karşılığını hayranlarımın, çocuklarımın ve gerçek arkadaşlarımın sevgisiyle başka şekillerde de ödedim. Oscar Wilde arkadaşlığın aşkın en saf hali olduğunu söyledi ve bence bu doğru" şeklinde konuştu.

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        Ve sonra ünlü şarkıcı şunları da ekledi; "En azından benim tecrübelerime göre daha uzun sürüyor. İlişkim 12 yıl sürdü ama arkadaşlarım bir ömür boyu orada olacak. Zorluklar geldiğinde, işte o zaman arkadaşlığın gerçekten ne kadar önemli olduğunu öğrendim."

        Fotoğraflar: Backgrid UK, Avalon, Suttherstock

        #Shakira
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