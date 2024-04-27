Shakira, "Ben o kadar şanslı değildim"

"BUNUN İÇİN BİR ÇOK FEDAKARLIK YAPTIM"

25 Nisan'da yayımlanan yeni bir röportajda Shakira, hâlâ aşka inanıp inanmadığını ve yeni bir ilişki isteyip istemediği sorulduğunda; "İçten içe her zaman bir kocaya sahip olmanın hayatımdaki en önemli şey olduğunu düşündüm. Babam gibi, birlikte çocuk sahibi olacağım ve sonra sonsuza dek birlikte olmak için planlar yapacağım, tıpkı annemle babam gibi hâlâ birbirine âşık olan bir adam arıyordum. Bunun için birçok fedâkarlık yaptım. Ben sadıktım. Ancak bazen işler planlandığı gibi gitmez. Sen yoluna devam et" cevabını verdi.