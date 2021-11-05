Shakira: Saldırıya uğradığımda kimse yardım etmedi!

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Dünyaca ünlü şarkıcı Shakira, geçtiğimiz eylül ayında Barselona'da oğlu Milan ile birlikte yaban domuzlarının saldırısına uğramıştı. Olayın şokunu üzerinden atamayan pop yıldızı, Glamour'a verdiği bir röportajda yeni açıklamalarda bulundu.

Shakira, "Oğlum Milan'ı parkta yürüyüşe çıkarmıştım ve ona biraz dondurma almıştım. Parktaki banklardan birine oturmuştuk ve sadece kendi işimize bakıyorduk. Sonra arkadan iki dev yaban domuzu gelip bizi pusuya düşürdü ve çantamı kaptı!" diye konuştu.

"İNSANLAR SADECE İZLİYORLARDI"

44 yaşındaki şarkıcı, daha sonra sözlerini "Ben de 'Aman Tanrım! Aman Tanrım!' diyordum ve çığlıklar atıyordum çünkü çantamı götürüyorlardı ve telefonum, araba anahtarlarım, her şeyim onun içindeydi! Sanki beni anlayacaklarmış gibi... Ve insanlarsa sadece izliyordu, hiçbir şey yapmıyorlardı!" diyerek sürdürdü.

Domuzların oğlu için hazırladığı sandviçin peşinde olduğunu öne süren şarkıcı, "Çantamı karıştırmaya başladılar… Oğlumun sandviçi çantanın içindeydi, belli ki bu yüzden bu kadar ilgilendiler. Sonra da sandviçi alıp uzaklaştılar ve çantamı bıraktılar. Korkunçtu!" ifadelerini kullandı.

"HER ŞEYİ BERBAT ETTİLER!"

Shakira, saldırıya uğradıktan sonra sosyal medya hesabından parçalanmış ve çamur olmuş çantasının videosunu yayınlamıştı.

Ünlü şarkıcı, "Parkta bana saldıran iki yaban domuzunun çantama yaptıklarına bakın... İçinde cep telefonum olan çantamı alıp, ormana götürdüler. Her şeyi berbat ettiler." diye konuşmuştu.

İKİ ÇOCUK ANNESİ

Öte yandan Shakira, 2010 yılından bu yana dünyaca ünlü futbolcu Gerard Pique ile aşk yaşıyor. Çiftin, Sasha Pique Mebarak ve Milan Pique Mebarak isimlerinde iki çocuğu bulunuyor.