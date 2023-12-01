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        Haberler Dünyadan Shane MacGowan hayatını kaybetti - Magazin haberleri

        Shane MacGowan hayatını kaybetti

        Uzun süredir sağlık sorunları ve bağımlılıklarıyla mücadele eden Shane MacGowan, 65 yaşında vefat etti. Acı haberi MacGowan'ın eşi Victoria Mary Clarke açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.12.2023 - 08:58 Güncelleme: 01.12.2023 - 08:58
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        'The Pogues' adlı grubun solisti olarak tanınan İrlandalı müzisyen Shane MacGowan'dan acı haber geldi.

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        BBC Türkçe'nin aktardığına göre; MacGowan, ensefalit (beyin iltihabı) teşhisi konulduktan sonra tedavi görmesinin ardından 65 yaşında yaşamını yitirdi.

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        Shane MacGowan'ın ailesinin yanında ve huzur içinde vefat ettiği belirtildi.

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        "O HER ZAMAN HAYATIMIN AŞKI OLACAK"

        Uzun süredir sağlık problemleriyle ve bağımlılıklarıyla mücadele eden MacGowan'ın ölüm haberini eşi Victoria Mary Clarke, duyurdu. Clarke, "O her zaman önümdeki ışık, hayallerimin ölçüsü ve hayatımın aşkı olacak" ifadelerini kullanarak, üzüntüsünü dile getirdi.

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        Ayrıca Shane MacGowan, 2015'te düşmesi sonucu yaralanmasının ardından tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdürmeye başlamıştı.

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        Victoria Mary Clarke, geçtiğimiz haftalarda eşi Shane MaCGowan'ı kaybetmekten ne kadar korktuğunu anlatan bir yazı kaleme almıştı.

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        "SEVDİĞİNİZ KİŞİ YANINIZDA OLMADAN YAŞAMAYI HAYAL BİLE EDEMEZSİNİZ" DEMİŞTİ

        Victoria Mary Clarke, "Aşk, insan olarak deneyimleyebileceğimiz en güzel ve güçlü duygudur ama aşk; aynı zamanda acı da verebilir. Özellikle sevdiğiniz kişiyi kaybetmekten korkuyorsanız... Aşk denilen şey genellikle bağlılık, arzu, ihtiyaç, özlem, yakınlık ve bağlantı olarak tanımlanabilir ve bütün bunlar son derece insanidir. Bazen birini çok derinden sevdiğiniz zaman kendinizi o kadar büyük ve yıkıcı hissettiren korkunç kayıplarla yüzleşirken bulursunuz ki... Onlardan nasıl kurtulacağınızı bilemezsiniz. Sevdiğiniz kişi yanınızda olmadan yaşamayı hayal bile edemezsiniz" ifadelerini kullanmıştı.

        Fotoğraflar: Reuters, Instagram

        #Shane MacGowan
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