Shannen Doherty: Ameliyata girmeden önce aldatıldığımı öğrendim

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"HAYATIMIZ HASTALANDIĞIMIZ AN BİTMİYOR"

Öte yandan Shannen Doherty, 2020'de dördüncü evre kanser olduğunu gözyaşları içinde açıklamıştı. Buna rağmen çalışmaya devam ettiğini anlatan ünlü oyuncu, "Buradayım... Çünkü bu haberi insanların benden duymasını istedim" diye konuşmuştu.

Shannen Doherty, "Hayatımız, hastalandığımız an bitmiyor. Daha birçok şey yaşayacak zamanımız oluyor. İnsanlara dördüncü evre kanser hastalarının da hala çalışabildiğini göstermek istedim" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraflar: AP, Reuters, Avalon, Mega, Backgrid UK