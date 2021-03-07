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Kadın istihdamına destek sağlamak amacıyla 2018 yılının Mart ayında "Shell'de Kadın Enerjisi" programı başlatıldı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın himayelerinde, İŞKUR iş birliğiyle hayata geçirilen

program kapsamında, kadınlara istasyon yöneticisi, ön saha satış elemanı, market satış elemanı, vardiya amiri, muhasebe elemanı ve idari işler uzmanı gibi farklı pozisyonlarda çalışma olanağı sağlanıyor.

"MESLEĞİN KADINI ERKEĞİ OLMADIĞINI GÖSTERDİK"

3 yılda 3 binin üzerinde kadın çalışana istihdam sağlayan program akaryakıt sektöründe ilk olma özelliği taşıyor. Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı "Mesleğin kadını erkeği olmadığını gösterdik" derken, 2023 yılına kadar 5 bin kadın istihdamının hedeflendiğini vurguladı. Söz konusu program kapsamında Shell’de çalışmak isteyen kadın adayların başvurularını her ilde yer alan İŞKUR İl Müdürlüklerine yapabildiğini ifade eden Turanlı, işe kabul edilen adaylar, alanında deneyimli Shell Eğitim ekipleri tarafından eğitildiğini belirtti.

"MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNDE %6 ARTIŞ SAĞLADIK"

Kadın çalışanların varlığının istasyonlardaki hizmet kalitesine olumlu yansıdığına dikkat çeken Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, Kadın çalışanların olduğu istasyonlarda geçen sene %3 olan müşteri memnuniyetinin yüzde 6 oranına yükseldiğini vurguladı.

Pandemi boyunca bile hız kesmeden istihdam sürecine devam ettiklerini belirten Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, pandeminin en yoğun yaşandığı Mart- Aralık ayları arasında dahi 950 kadına istihdam olanağı sağladıklarını söyledi.

“Shell’de Kadın Enerjisi” programı, kadın istihdamına sağladığı katkılardan dolayı Milli İstihdam Seferberliği ve Sürdürülebilir İş

Ödülleri-Kadının Güçlendirilmesi gibi birçok önemli ödülün de sahibi oldu.