Shell, ikinci çeyrekte 5.07 milyar dolar kâr açıkladı Enerji şirketi Shell, yılın ikinci çeyreğinde 5.07 milyar dolar kâr elde etti

Shell'in bu yılın ikinci çeyreğine ilişkin olarak açıkladığı finansal sonuçlara göre, petrol ile doğal gaz fiyatlarındaki ve sıvılaştırılmış doğal gaz ticaretindeki gerileme ve satış hacmindeki düşüş şirketin kârını etkiledi.

Shell'in söz konusu dönemde 5.07 milyar dolar olarak gerçekleşen kârı, geçen yılın aynı dönemindeki yaklaşık 11.5 milyar dolarlık gerçekleşmeye kıyasla keskin düşüş gösterirken, bu yılın ilk çeyreğindeki 9.65 milyar dolarlık karın da oldukça altında kaldı.

Piyasa beklentisi şirketin bu yılın ikinci çeyreğindeki karının 5.8 milyar dolar olacağı yönündeydi.

Shell ayrıca yılın üçüncü çeyreğinde tamamlanması beklenen 3 milyar dolarlık hisse geri alımı açıkladı.

Shell Üst Yöneticisi Wael Sawan, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin düşük emtia fiyatlarına rağmen ikinci çeyrekte güçlü operasyonel performans ve nakit akışı sağladığını belirterek, hisse geri alımlarına öncelik vermeye devam edeceklerini bildirdi.