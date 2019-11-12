Suudi Arabistan’ın devlet petrol şirketi Aramco’ya, eylül ayında yapılan saldırı sonrasında Brent petrol ve uluslar arası piyasalarda ürün fiyatları uçtu. Bu gelişme, iç piyasada motorin ve benzinde zammı gündeme getirdi. Bayiler, yoğun biçimde akaryakıt talebinde bulundu.

SHELL’E “MANİPÜLASYON” SORUŞTURMASI

Ankara’ya, Shell’in, akaryakıt taleplerini karşılamadığı yönünde şikayetler ulaştı. EPDK, bu şikayetler ve iddialar üzerine Shell’i soruşturma kıskacına aldı. Kurum, yazılı bir açıklama yaparak, Shell hakkında bayilere istediği akaryakıtı vermediği iddiasıyla soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, “Shell Petrol AŞ’nin herhangi bir arz sıkıntısı yaşanmamasına rağmen, bayilerinin istediği akaryakıtı vermediği ya da çok sınırlı miktarda verdiği gelen şikayetler doğrultusunda tespit edilmiştir. İsmi ne olursa olsun, hiçbir dağıtım şirketinin serbest piyasa koşullarında belirlenen akaryakıt fiyatları üzerinden manipülasyon yapmasına ve tüketiciyi mağdur etmesine izin verilmeyeceği bilinmelidir. EPDK, piyasa faaliyetlerini bozacak bu tip girişimlerle ilgili gerekli adımları atmakta tereddüt göstermeyecektir” denildi.

EK SÜRE

EPDK’nin, Shell hakkında başlattığı soruşturma yeni boyutlar kazanarak derinleşiyor. Kurum, Shell’den, savunmasını, bu kapsamda saldırı sonrasında Shell ile bayileri arasında akaryakıt talep ve tedarik hareketleriyle ilgili bilgi ve belgeleri istedi. EPDK, ardından daha önceki bazı dönemlere ilişkin (karşılaştırma için) bilgi ve belgeleri de istedi. Shell, soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine savunma için ek süre talebinde bulundu. Şirket’e, 15 günlük ek süre verildi. Shell’in, bu ayın ikinci yarısına kadar savunmasını yapması, öngörülen bilgi ve belgeyi EPDK’ya sunması gerekiyor.