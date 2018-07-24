Shenzhen Phoenix - Jiangsu Shuntian sahaya çıkıyor

Çin Halk Cumhuriyeti FA Kupası Çeyrek Final maçında Shenzhen Phoenix ile Jiangsu Shuntian, 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 15:00. 1 puanlı Shenzhen Phoenix 3. sırada bulunuyor, Jiangsu Shuntian 1 puana sahip ve 5. sırada. Shenzhen Phoenix, son 5 maçında 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Jiangsu Shuntian son 5 mücadelede 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 558 kodlu maçı oynayanlar; Shenzhen Phoenix galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Jiangsu Shuntian galibiyet oranı 0.00.

Shenzhen Phoenix önceki hafta Henan Jianye mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Jiangsu Shuntian ise Shanghai East Asia karşılaşmasında 2-0 yenildi.

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