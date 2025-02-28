Shevchenko'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret!

Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile Ukrayna Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Igor Gryshchenko da hazır bulundu.