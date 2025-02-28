Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Shevchenko'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret! - Futbol Haberleri

        Shevchenko'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret!

        Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na ziyarette bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2025 - 16:59 Güncelleme: 28.02.2025 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Shevchenko'dan Hacıosmanoğlu'na ziyaret!
        ABONE OL

        Ukrayna Futbol Federasyonu Başkanı Andriy Shevchenko, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nu ziyaret etti.

        TFF'den yapılan açıklamaya göre, Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel ile Ukrayna Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Igor Gryshchenko da hazır bulundu.

        Uluslararası futbol alanındaki gelişmelerin değerlendirildiği görüşmede, iki ülke federasyonları arasındaki iş birliği doğrultusunda hayata geçirilebilecek ortak projelerle ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Çelik: Tüm unsurları silah bırakmalı
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Tek kurşunla kanlı infaz! 8 aylık yaşam mücadelesi!
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        Avrupa'da ABD mallarını boykot akımı
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e Okan Buruk itirazı!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Çanakkale'de 8 metrelik dev yılan!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Tünelde dans edip araçları durdurdu!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Solskjaer'den Galatasaray ve Fenerbahçe sözleri!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        Galatasaray'ın zorlu virajı!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        İki kardeş 1.5 yıl arayla öldürüldü! Kahreden acı kader!
        Arda Güler kararını verdi!
        Arda Güler kararını verdi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        'Dalton'a Red Kit operasyonu! Yurda getirildi!
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        "Mourinho'ya sert yaptırım!"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Ay'ın yeni görüntüleri paylaşıldı!
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Yoksulluk sınırı 75 bin lirayı geçti
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Türkiye artık 'yüksek gelirli'
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        Dikkat! 5 kişiden 4’ünde eksik! O vitamin kanseri önlüyor mu?
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        "Türkiye'nin gerçeklerini yansıtıyor"
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem
        Gerçeklikle yüzleşmek: Öcalan'ın çağrısı ve yeni dönem