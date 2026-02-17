Canlı
        Shkendija-Samsunspor maçının hakemi açıklandı! - Futbol Haberleri

        Shkendija-Samsunspor maçının hakemi açıklandı!

        UEFA Konferans Ligi son 16 play-off'unda oynanacak Shkendija-Samsunspor maçını Rohit Saggi yönetecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 13:27 Güncelleme: 17.02.2026 - 13:27
        Samsunspor'un UEFA Konferans Ligi'nde 19 Şubat Perşembe günü Kuzey Makedonya'nın Shkendija takımıyla deplasmanda oynayacağı son 16 play-off turu ilk maçında Norveçli hakem Rohit Saggi, görev yapacak.

        UEFA'nın açıklamasına göre karşılaşmada Saggi'nin yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Anders Olav Dale ile Jorgen Ronning Valstadsve üstlenecek.

        Müsabakanın dördündü hakemi Daniel Higraff olacak.

