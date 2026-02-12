Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin SHOW Ana Haber, arşiv sayfasını erişime açtı

        SHOW Ana Haber, arşiv sayfasını erişime açtı

        SHOW Ana Haber'in resmi Facebook sayfasının ardından, arşiv haberleri, özel videoları ve görselleri bir arada sunmak amacıyla SHOW Arşiv Haber Facebook sayfası yayına açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.02.2026 - 16:02 Güncelleme: 12.02.2026 - 16:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        SHOW Ana Haber, arşiv sayfasını erişime açtı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        SHOW Ana Haber Bülteni, Türkiye’nin ve dünyanın nabzını tutmaya devam ediyor. Doğru, hızlı ve tarafsız habercilik anlayışıyla gündemi yakından takip eden milyonlarca izleyici SHOW TV Ana Haber’i tercih ediyor.

        Gündeme damga vuran unutulmaz haberler, özel arşiv görüntüleri ve geçmişten bugüne uzanan içeriklere ulaşmak için SHOW Arşiv Haber Facebook sayfasını takip edebilirsiniz.

        Takip etmek için linke tıklayınız
        ÖNERİLEN VİDEO

        Önce molotof, sonra tehdit mesajı!

        İstanbul'da bir iş yerine önce  molotofkokteyli saldırı düzenlendi. Haraç isteyen şüpheliler bir süre sonra iş yeri sahibine 3 saniyelik video ile "Seni kaç gün daha koruyacaklar" mesajı attı. Görüntülerden yola çıkan Gasp Büro Amirliği dedektifleri 3 gün sonra şüphelileri yakaladı.

        #show ana haber
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Zihinsel engelliyi vince asmışlardı... Feci darp ortayı çıktı!
        Zihinsel engelliyi vince asmışlardı... Feci darp ortayı çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bizim Çocuklar'ın rakipleri belli oluyor!
        Bizim Çocuklar'ın rakipleri belli oluyor!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten ilk açıklama!
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        Türkiye dijital devlette Avrupa’yı solladı
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        2 araçtan çuvallardaki 30 milyon dolar çalındı iddiası!
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Bulut tohumlama, kuraklığa gerçek çözüm mü?
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Galatasaray'ın konuğu Eyüpspor!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Gözyaşları sel oldu... Sadece ayrılmak istemiş!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Beşiktaş'tan Semih Kılıçsoy kararı!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Sınır 20'li yaşlara kadar indi!
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Temu Türkiye'ye geri döndü
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        Dursun Özbek'ten Icardi ve TFF açıklaması!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        G.Saray'da iç transferde karar verildi!
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Alman devi yüz binlerce aracı geri çağıracak
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Beşiktaş'ın en büyük kozu Orkun Kökçü!
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile BP arasında önemli anlaşma
        Bilim de kanıtladı
        Bilim de kanıtladı