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Haberler Televizyon Show TV'de ekrana gelen Aile’nin 11. bölüm 3. tanıtım fragmanı yayınlandı! İşte Aile'nin yeni fragmanı
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Aile’nin 11. bölüm 3. tanıtım fragmanı yayınlandı!

Show TV’de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı ‘Aile’ yarın akşam nefesleri kesecek yeni bölümüyle ekrana gelecek. Aslan ve İlyas Koruzade’nin yüzleşeceği bölümde Soykanlara dair büyük bir sır öğrenilecek.

Show TV'de ekrana gelen Aile’nin 11. bölüm 3. tanıtım fragmanı yayınlandı! İşte Aile'nin yeni fragmanı
HABERTURK.COM

“ASLAN MI, CİHAN MI? ÖZ EVLADIN MI, EVLATLIĞIN MI?”

Aslan ve İlyas Koruzade’nin gerilim dolu yüzleşmesinin ekrana geldiği tanıtımda Aslan, Serhat’ı öldürdüğünü İlyas’a açıklıyor. İlyas, Aslan’ı tüm ailesinin tek tek canını almakla tehdit ederken, bu sırada Devin ve Hülya’nın bir araç tarafından sıkıştırılması dikkat çekiyor. İlyas’ın Hülya’ya “Aslan mı, Cihan mı? Öz evladın mı, evlatlığın mı? Birini alacağım…” dediği anlar ise tanıtıma damgasını vuruyor. Hülya’nın vereceği yanıt ve Soykan ailesinin bu büyük sırrı izleyicide merak uyandırıyor.

İşte Aile’nin 11. Bölüm 3. Tanıtımı;

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu, Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’de Tatlıtuğ ve Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’ yeni bölümüyle yarın akşam saat 20.00’de Show TV’de!

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Haberi Hazırlayan : Kübra Çorluk

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