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        Haberler Televizyon SHOW TV dizisi 'Kara'nın Rüzgar'ını canlandıran Demircan Kaçel projenin en ilgi çekici yönlerini paylaştı - Magazin haberleri

        'Kara'nın Rüzgar'ı Demircan Kaçel projenin en ilgi çekici yönlerini paylaştı

        SHOW TV'nin yeni dizisi 'Kara'nın Rüzgar'ı Demircan Kaçel, "Kara, hırsızlığı sadece eşyaların çalınması üstünden değil, sadece bir anın kaç insanın hayatını çalabileceğini de bize gösteren bir hikayeye sahip" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2023 - 11:28 Güncelleme: 05.01.2024 - 17:04
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        Projenin en ilgi çekici yönlerini paylaştı
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        Show TV’nin izleyici ile en uzun gece 21 Aralık’ta buluşacak, yapımını Most Production’ın üstlendiği yeni dizisi “Kara”nın başarılı ve genç oyuncularından Demircan Kaçel projenin kendisi için en cazip yönlerini anlattı.

        Kaçel, oynadığı Rüzgar karakterini şöyle anlatıyor; “Rüzgar depresif bir adam. Küçükken yaşadığı o karanlık gecenin ardından, renkleri sadece kendi yarattığı dünyasında yani çizgi roman çizmekte buluyor. Fakat o dünyasının da pek aydınlık olduğunu söyleyemem. Ölümle olan ilişkisi, kaygıları, hayata karşı olan kopukluğu ve kaybolmuş hali onu yalnız bir adam yapıyor.”

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        Projenin öne çıkan noktalarını ise şöyle sıralıyor; “Kara, hırsızlığı sadece eşyaların çalınması üstünden değil, sadece bir anın kaç insanın hayatını çalabileceğini de bize gösteren bir hikayeye sahip. Ayrıca Kara’nın belli bir noktada karanlık bir dünyaya sahip olması ve Rüzgar’ın çizgi roman çizerliği yapması beni cezbetti. Benim de bir diğer mesleğim çizgi roman çizerliği. Ne kadar karanlıksa bir o kadar da renkli bir yapısı var.”

        Setteki uyuma ve enerjinin yüksek olmasına dikkat çeken oyuncu hazırlık süreci ve izleyicileri Kara’da nelerin beklediğini ise şu şekilde özetledi; “Ufak bir imaj değişikliğiyle başladım. Elimden geldiğince her oynadığım karakterin minimal de olsa farklı bir görünüme sahip olmasına dikkat ediyorum. Güzel bir ritimle başladık. İlk set günümde de sanki bir süredir çalışıyormuşuz gibi hissediyordum. Kara’da izleyiciyi gerçekten sürükleyici bir iş bekliyor. Karakterleriyle ve dünyasıyla yüksek bir ritme sahip. Hayatın içinde olduğu gibi madalyonun iki yüzünü de bizlere sunacak diyebilirim.”

        'Kara' farklı hikayesi, sürükleyici anlatımı ve başarılı kadrosu ile Perşembe saat 20.00’de Show TV’de.

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        #Arak
        #Demircan Kaçel
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