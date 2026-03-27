Show TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen’in babası vefat etti
Show TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen'in babası Müslim Demirtaş, hayatını kaybetti
Giriş: 27.03.2026 - 15:41 Güncelleme:
Show TV Genel Yayın Yönetmeni Aynur Demirtaş İşmen’in kıymetli babası Müslim Demirtaş’ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Can Medya Grubu olarak merhuma rahmet, Demirtaş ailesine ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Müslim Demirtaş’ın cenazesi yarın (28 Mart 2026) ikindi namazına müteakip Sinop Güzelkent Mahallesi Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile mezarlığında toprağa verilecektir.
