SHOW TV'nin yeni dizisi 'Delikanlı', ilk bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Bu akşam saat 20.00'de başlayacak 'Delikanlı’nın ilk bölümünde; Dışarıdan bakıldığında karizmatik ve kusursuz bir adam gibi görünen Yusuf, aslında geçmişiyle ve içindeki hesaplaşma arzusuyla yanıp tutuşan derin bir hikâyenin taşıyıcısıdır.

Öte yandan Yusuf’un geçmişi ise, bugününü şekillendiren en güçlü motivasyonlarından biridir. Mahallede bambaşka bir hayat süren Yusuf’un dünyası; ailesi, kardeşleri ve büyük hayaller kurduğu Hazan’la kuruludur. İmkansızlıklar içinde bir yuva kurmaya çalışan bu iki gencin, aşk ile gerçekler arasındaki uçurum giderek büyür.

Hazan’ın beklentileri ve çevresinin etkisi, bu ilişkinin en kırılgan noktasını oluştururken var gücüyle çalışan, çabalayan Yusuf ise bu acı gerçekler altında ezilir.

Günümüzde, yolu Dila ile kesiştiğinde; aralarındaki ilk karşılaşma sert ve oyunbaz bir duruma dönüşür. Ancak bu tesadüf, aslında Yusuf’un büyük planının başlangıcıdır. Diğer yandan Yusuf’un kardeşi Murat’ın karıştığı tehlikeli işler, aileyi geri dönülmez bir yolun eşiğine sürükler.

Borç, korku ve suç dünyasının gölgesi giderek yaklaşırken Yusuf hem ailesini korumak hem de kurduğu düzeni ayakta tutmak zorunda kalır. Tüm bu yaşananlar, Yusuf’un içindeki intikam ateşini giderek büyütür ve onu kaçınılmaz bir hesaplaşmaya sürükleyecek sürecin temelini atar.

Yönetmenliğini Zeynep Günay ve Recai Karagöz’ün, senaryosunu ise Aybike Ertürk ve ekibi’nin üstlendiği 'Delikanlı’nın kadrosunda Mert Ramazan Demir (Yusuf), Melis Sezen (Hazan), Salih Bademci (Sarp), Mina Demirtaş (Dila), Onur Ünsal (Kamer), Gökhan Yıkılan (Korkut), Erdem Adilce (Remzi), Asena Girişken (Arzu), Velatnu Aydın (Murat), Fırat Altunmeşe (Saffet), Zehra Barto (Elmas), Dilara Yılmaz (Asya), Mine Teber (Meryem), Elçin Atamgüç (Makbule), Zamire Zeynep Özdemir (Nazan), Kerimcan Kamal (Tahsin), Necat Bayar (Tayyar), Ergun Kuyucu (Hüsnü), Sinem Öcalır (Fidan), Hakan Eksen (Gürbüz), Tuana Naz Tiryaki (Elif), Aslı Kaplan (Nimet), Gökhan Güvenatam (Halil) ve Devrim Yakut (Zühre) gibi birbirinden başarılı ve usta isimler yer alıyor.