SHOW TV'de çok yakında izleyicilerle buluşacak, OGM Pictures imzalı 'Delikanlı' dizisinin yeni afişi yayınlandı. Yapımcılığını Onur Güvenatam'ın üstlendiği dizi, çok yakında SHOW TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak.

Mert Ramazan Demir, Melis Sezen, Salih Bademci ve Mina Demirtaş’ın başrollerini paylaştığı 'Delikanlı' dizisinin yeni afişi yayınlandı. Çok yakında izleyiciyle buluşmaya hazırlanan yapımın afişinde, yıldız isimler bir araya geldi. Başrol oyuncularının boy gösterdiği afiş, dizinin dünyasına dair taşıdığı ipuçlarıyla da dikkat çekti ve kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

İstanbul’un kenar mahallelerinde büyüyen Yusuf, ailesini ayakta tutmaya çalışan, haksızlığa boyun eğmeyen bir delikanlıdır. İlk aşkı Hazan'la mütevazı bir hayat kurma hayaliyle yaşayan Yusuf'un yolu, beklenmedik gelişmelerle yeraltı dünyasının ve güç mücadelelerinin içine sürüklenir. Kızılhan ailesinin ihtişamlı ve karanlık dünyasıyla kesişen bu hikâyede, Sarp'ın kurduğu planlar ve Hazan’ın hayatına dokunan sürpriz gelişmeler dengeleri altüst eder. Yıllar sonra bambaşka bir kimlikle yeniden ortaya çıkan Yusuf için artık hiçbir şey eskisi gibi değildir. Aşk, güç ve intikam arasında şekillenen bu tehlikeli yolculuğu izleyeceğimiz 'Delikanlı', güçlü oyuncu kadrosu ve çarpıcı hikâyesiyle adından söz ettirmeye hazırlanıyor. Çekimleri devam eden dizi, çok yakında SHOW TV ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

Yönetmen koltuğunu başarılı isimler Zeynep Günay ve Recai Karagöz'ün paylaştığı dizinin senaryosu ise Aybike Ertürk ve ekibinin imzasını taşıyor.

