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Sia, otizmli olduğunu açıkladı

Sia, otizimli olduğunu duyurdu. Avustralyalı şarkıcı, "Ben otizm spektrumundayım ve uyuşturucu bağımlılığından iyileşme sürecindeyim" ifadelerini kullandı

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  • Şarkıcı Sia otizmli olduğunu açıkladı - Günün magazin haberleri

    Gerçek adı Sia Kate Isobelle Furler olan Sia, hayatına dair bilinmeyenleri açıkladı. 
  • Şarkıcı Sia otizmli olduğunu açıkladı - Günün magazin haberleri

    Uyuşturucuyla mücadele danışmanı olan Carolyn Wiger'ın konuk olduğu 'Rob Has a Podcast'e bağlanan Sia, "Ben otizm spektrumundayım ve uyuşturucu bağımlılığından iyileşme sürecindeyim" dedi.
  • Şarkıcı Sia otizmli olduğunu açıkladı - Günün magazin haberleri

    Carolyn Wiger'a ve oğluna 100 bin dolar yardımda bulunacağını söyleyen 47 yaşındaki şarkıcı Sia, "45 yıl boyunca 'insan kostümümü' giymemin zamanı geldi' diye düşünüyordum. Son iki yılda ise tamamıyla kendim oldum gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.
  • Şarkıcı Sia otizmli olduğunu açıkladı - Günün magazin haberleri

    İKİ KEZ EVLENDİ

    Öte yandan Sia, 2014 - 2016'da Erik Anders Lang ile ilk evliliğini gerçekleştirmişti. 
  • Şarkıcı Sia otizmli olduğunu açıkladı - Günün magazin haberleri

    18 yaşında iki çocuğu izlediği bir belgeselin ardından evlat edinen Sia, geçtiğimiz ay da Dan Bernard ile nikâh masasına oturmuştu.

    Fotoğraflar: AP, Avalon, Bacgrid UK

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