Carolyn Wiger'a ve oğluna 100 bin dolar yardımda bulunacağını söyleyen 47 yaşındaki şarkıcı Sia, "45 yıl boyunca 'insan kostümümü' giymemin zamanı geldi' diye düşünüyordum. Son iki yılda ise tamamıyla kendim oldum gibi hissediyorum" ifadelerini kullandı.