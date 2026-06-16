Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.543,28 %0,67
        DOLAR 46,2988 %0,02
        EURO 53,7782 %0,20
        GRAM ALTIN 6.467,60 %0,84
        FAİZ 41,81 %0,12
        GÜMÜŞ GRAM 104,92 %0,71
        BITCOIN 66.616,00 %0,18
        GBP/TRY 62,1983 %0,12
        EUR/USD 1,1611 %0,18
        BRENT 81,20 %-2,37
        ÇEYREK ALTIN 10.574,52 %0,84
        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Siber suçların finansal etkisi yüzde 50 artacak

        Siber suçların finansal etkisi yüzde 50 artacak

        Küresel ölçekte hazırlanan "Yükselen Tehdit Dalgası: Yapay Zekâ Çağında İşletmeler İçin Siber Güvenlik Rehberi'ne göre siber suçların finansal etkisinin önümüzdeki üç yılda yüzde 50 artması bekleniyor. Rapora göre KOBİ'lerin yüzde 69'u yapay zekâyı güvenli kullanmak için gerekli önlemlere sahip değilken, işletmelerin yüzde 94'ü gelişmiş siber tehditler karşısında kendisini hazırlıksız hissediyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16 Haziran 2026 - 13:29 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Siber suçların finansal etkisi yüzde 50 artacak

        Yapay zekâ, işletmelere verimlilik, hız ve rekabet avantajı sağlarken siber tehditlerin ölçeğini ve etkisini de yeniden şekillendiriyor. Vodafone Business tarafından küresel ölçekte hazırlanan “Yükselen Tehdit Dalgası: Yapay Zekâ Çağında İşletmeler İçin Siber Güvenlik Rehberi”, yapay zekâ destekli siber saldırıların giderek yaygınlaştığına ve özellikle küçük ve orta ölçekli işletmeler için yeni risk alanları oluşturduğuna dikkat çekiyor.

        Rapora göre, siber suçların finansal etkisinin önümüzdeki üç yılda, dünya çapında yüzde 50 oranında artması bekleniyor. KOBİ’lerin yüzde 49’u siber güvenliği ilk beş önceliği arasında gösterirken yüzde 69’u yapay zekâ teknolojilerini güvenli şekilde kullanıma sunmak için gerekli güvenlik önlemlerine sahip olmadığını belirtiyor. Öte yandan işletmelerin yüzde 94’ü gelişmiş siber tehditler karşısında kendisini hazırlıksız hissediyor.

        REKLAM

        Yapay zekânın saldırganlar tarafından da etkin şekilde kullanılmaya başlanmasıyla birlikte tehditlerin yalnızca sayısı değil karmaşıklığı da artıyor. Raporda, siber saldırganların artık beş dakikadan kısa sürede birden fazla cihazı şifreleyebildiği ve yapay zekâ destekli araçlarla çok daha hızlı, kişiselleştirilmiş ve ikna edici saldırılar gerçekleştirebildiği belirtiliyor.

        “SİBER GÜVENLİK SALDIRISI YAŞANMADAN ÖNCE ÖNLEM ALINMALI”

        Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Özlem Kestioğlu, rapora ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

        “Yapay zekâ işletmelere önemli fırsatlar sunarken, siber suçluların da daha hızlı, daha ölçeklenebilir ve daha ikna edici saldırılar geliştirmesine imkân tanıyor. Bu nedenle siber güvenliği yalnızca bilgi teknolojileri ekiplerinin sorumluluğu olarak görmek artık yeterli değil. Kurumların tüm çalışanlarıyla birlikte güvenlik kültürünü benimsemesi gerekiyor. Özellikle KOBİ’ler açısından bakıldığında artık hiçbir işletme hedef alınamayacak kadar küçük değil. Siber güvenlik, tıpkı sağlık gibi, sorun ortaya çıktıktan sonra değil ortaya çıkmadan önce yönetilmesi gereken bir alan.

        REKLAM

        Vodafone Business olarak, işletmelerin değişen tehdit ortamına karşı daha dayanıklı hale gelmelerine destek oluyoruz. Ağ güvenliğinden e-posta güvenliğine, zafiyet yönetiminden antivirüs, erişim yönetimi, risk analizine kadar uzanan geniş çözüm portföyümüzle kurumların dijital varlıklarını korumalarına ve iş sürekliliklerini güçlendirmelerine yardımcı oluyoruz.”

        Ayrıca siber güvenliğe verdiğimiz önem doğrultusunda, Ankara’da 7/24 çalışan bir Siber Güvenlik Operasyon Merkezi kurduk. Müşterilerimize önce zafiyet taraması yapıp danışmanlık veriyoruz, sonra sistemlerini profesyonel bir şekilde koruyoruz.”

        Raporda işletmelerin siber risklere karşı daha güçlü bir savunma oluşturabilmeleri için çalışan farkındalığı eğitimlerine yatırım yapmaları, kimlik avı simülasyonları gerçekleştirmeleri, çok faktörlü kimlik doğrulama (MFA) kullanmaları, sistemlerini düzenli olarak güncellemeleri ve kritik verilerini düzenli olarak yedeklemeleri öneriliyor. Ayrıca çalışanların yalnızca ihtiyaç duydukları verilere erişebilmesi ve güvenlik sistemlerinin sürekli izlenmesi gerektiği vurgulanıyor.

        KİMLİK AVI ARTIK YALNIZCA E-POSTA İLE YAPILMIYOR

        Rapora göre, kimlik avı saldırıları artık yalnızca e-posta üzerinden gerçekleştirilmiyor. Sesli oltalama (vishing), SMS oltalama (smishing), QR kod dolandırıcılıkları ve çok kanallı sosyal mühendislik yöntemleri siber suçlular tarafından giderek daha fazla kullanılıyor.

        2025 yılında tespit edilen kimlik avı saldırılarının yüzde 60’tan fazlasını sesli oltalama saldırıları oluşturdu. Yapay zekâ destekli ses klonlama teknolojileri sayesinde saldırganlar yöneticileri, iş ortaklarını veya güvenilir kurum temsilcilerini taklit ederek çalışanları hassas bilgileri paylaşmaya ya da para transferi yapmaya yönlendirebiliyor.

        FİDYE YAZILIMLARINDA HEDEF KOBİ’LER

        Raporda dikkat çeken bir diğer bulgu ise fidye yazılımı saldırılarında hedef kitlenin değişmesi oldu. Verilere göre, fidye yazılımı vakalarının yalnızca yüzde 2,6’sı çok büyük şirketleri hedef alırken, saldırıların yüzde 65’i 10 – 1000 arası çalışanı bulunan işletmelerde gerçekleşiyor.

        KOBİ’lerin yüzde 28’i ise tek bir fidye yazılımı saldırısı sonrasında gelir akışını ve kritik operasyonlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. Yapay zekâ destekli saldırı araçlarının yaygınlaşmasıyla birlikte teknik bilgi seviyesi sınırlı saldırganların bile karmaşık saldırılar düzenleyebildiğine dikkat çekilen raporda, işletmelerin siber dayanıklılıklarını artırmak için proaktif güvenlik yaklaşımlarını benimsemelerinin kritik önem taşıdığı vurgulanıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Dünyada Nasıl? - 14 Haziran 2026 (Ölümsüzlük Mümkün Mü? Putin'in 26 Milyar Dolarlık 'Sırrı' Ne?)

        Ölümsüzlük mümkün mü, hayal mi? Putin neden daha uzun yaşam istiyor? Uzun yaşamanın sırrı çözülüyor mu? Dünyada Nasıl'da Gizem Ösün sordu; Göğüs Uyku Hastalıkları Uzmanı ve Araştırmacı-Yazar Erhan Altunay yanıtladı.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Trump: İran ile ikinci aşamaya geçiyoruz
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        Netanyahu Trump'ın talimatıyla durduruldu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Görüntüsü ortaya çıktı... Taksiciyi öldüren yumruk!
        Görüntüsü ortaya çıktı... Taksiciyi öldüren yumruk!
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        İstanbul'daki marketlere 10 milyonluk beyaz et cezası
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Halkalı-Arnavutköy metrosu açılıyor
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Lastik ithalatına damping soruşturması
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Dünya tıp tarihine geçtiler! Aynı anda 16 ameliyat: İnönü Üniversitesi'nde 8'li çapraz nakil
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Konut fiyatlarındaki reel düşüş hızlandı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Ece İrtem'in annesinin ifadesi ortaya çıktı
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Eşi araçta bekliyordu... Pastane çıkışı kurşun yağmuru!
        Hatay'da park kavgasında katile istenen ceza belli oldu
        Hatay'da park kavgasında katile istenen ceza belli oldu
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Bar çalışanı kadınla mekandan çıkmak isteyen uzman çavuş 2 kişiyi vurdu!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        Hacıosmanoğlu'ndan Terim'e sert sözler!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        40 yaşındaki kaleci Dünya Kupası'nda fenomen oldu!
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        ABD'deki FETÖ davasını TMSF kazandı
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        "Seni yeneceğim"in ortak paydası
        Piknik romantizmi
        Piknik romantizmi
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Adıyaman'ın sıra dışı köyü!
        Yunanistan'da aşk tatili
        Yunanistan'da aşk tatili