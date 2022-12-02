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Sıcak Kafa dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!

Netflix'in yerli dizilerinde Sıcak Kafa, izleyici ile buluştu. Tims & B Productions imzası ile yayınlanan dizinin yönetmenliğini Mert Baykal ve Umur Turagay üstlenmektedir. 8 bölümden oluşan dizinin konusu ve başrol oyuncuları gündemdeki yerini koruyor. Distopik ve macera türünde olan Sıcak Kafa yayınlanan fragmanı ile seyircinin ilgisini çekmeyi başardı. İşte Sıcak Kafa dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu...

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  • Sıcak Kafa dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Sıcak Kafa çıktı mı, ne zaman yayınlanacak, kaç bölüm?

    Netlix yeni bir yerli yapım ile izleyici karşısına çıktı. Sıcak Kafa dizisi ilgi çekici senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken fragmanı ile adından söz ettirmeye başladı. Diziyi henüz izlememiş olanlar, "Sıcak Kafa çıktı mı, ne zaman yayınlanacak, Sıcak Kafa dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Netflix'in yeni dizisi Sıcak Kafa hakkında tüm merak edilenler...
  • Sıcak Kafa dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Sıcak Kafa çıktı mı, ne zaman yayınlanacak, kaç bölüm?

    SICAK KAFA KONUSU NE?

    İletişim yoluyla yayılan bir salgının pençesindeki distopik bir dünyada, hastalığa bağışıklık kazanmış olan dil bilimci Murat Siyavuş acımasız bir kurumun hedefi hâline gelir. Herkesten gizlediği bu durumun fark edildiğini ve arandığını öğrenen Murat, saklandığı kurtarılmış bölgeden kaçmak ve yangınlar içindeki İstanbul'un gizemli dehlizlerinde hastalığın ona mirası olan "sıcak kafa"sının sırrının peşine düşmek zorunda kalır.
  • Sıcak Kafa dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Sıcak Kafa çıktı mı, ne zaman yayınlanacak, kaç bölüm?

    SICAK KAFA UYARLAMA MI?

    Sıcak Kafa Afşin Kum'ın aynı adlı eserinden uyarlanmıştır.

    SICAK KAFA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    Sıcak Kafa dizisi 2 Aralık 2022 tarihinde yayınlanacak.

    SICAK KAFA KAÇ BÖLÜM OLACAK?

    Netflix'in yeni dizisi Sıcak Kafa, 8 bölümden oluşacak.
  • Sıcak Kafa dizisi konusu ve oyuncu kadrosu! Sıcak Kafa çıktı mı, ne zaman yayınlanacak, kaç bölüm?

    SICAK KAFA OYUNCULARI

     

    Osman Sonant

     

    Hazal Subaşı

     

    Şevket Çoruh

     

    Haluk Bilginer

     

    Tilbe Saran

     

    Gonca Vuslateri

     

    Özgür Emre Yıldırım

     

    Barış Yıldız

     

    Arda Anarat

     

    Furkan Kalabalık

     

    Kubilay Tunçer

     

    Erdem Akakçe

     

    Şebnem Hassanisoughi

     

    Cüneyt Uzunlar

     

    Zerrin Sümer

     

    Hakan Gerçek

     

    Feriha Eyüboğlu

     

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