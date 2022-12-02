Sıcak Kafa dizisi konusu ve oyuncu kadrosu!

Netlix yeni bir yerli yapım ile izleyici karşısına çıktı. Sıcak Kafa dizisi ilgi çekici senaryosu, başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken fragmanı ile adından söz ettirmeye başladı. Diziyi henüz izlememiş olanlar, "Sıcak Kafa çıktı mı, ne zaman yayınlanacak, Sıcak Kafa dizisi konusu ne, oyuncu kadrosunda kimler var?" sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Netflix'in yeni dizisi Sıcak Kafa hakkında tüm merak edilenler...