Sıcak yaz havası yön değiştiriyor, havalar yine soğuyor

Habertürk Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel'in haberine göre; geçtiğimiz 3-4 gündüzü yaz gibi sıcak geçirdik. Bu saatlerde ise ısınmanın kaynağı olan ve bolca toz içeren Kuzey Afrika havası uzaklaşıyor. Yerine Ukrayna-Romanya-Türkiye rotasında ilerleyen serin havalar ve yağmurlu bir yeni hafta bizi bekliyor. Bu yağmurlar bereketli olacak fakat riskli alanlar var. Şiddetli sağanak ve dolu yağışı ile rüzgar fırtınası batı ve kuzeybatı bölgelerde hayatı ve ulaşımı olumsuz etkileyebilir. İzmir çevresinde kuvvetli esen rüzgar, Çanakkale ve Trakya çevresinde de kuvvetli esecek.

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İZMİR'DE YAĞMUR

Gece yarısından itibaren İpsala, Keşan, Uzunköprü çevresinde sağanak kuvvetlenebilir. Yağış gece geleceği için su baskınlarına karşı fazladan tedbirli olmakta yarar var. Pazartesi sabahı yaklaşırken kuvvetli yağış Çanakkale-Gelibolu-Şarköy arasında yine yer yer su baskınlarına yol açabilir. Ayrıca Edremit Körfezi ile İzmir arasında geniş alanlarda geceden sabaha yağmur bekliyoruz.

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Pazartesi sabah-öğlen arası İstanbul-Bursa-Kocaeli-Bartın-Düzce-Kastamonu gibi merkezlerde gök gürültülü yağmur. Ankara’da gün ortası kuvvetli gök gürültülü sağanak görülebilir. Beklenen bu yağışlar sırasında hava elektrikli, şimşekli ve yıldırımlı olacak. Ege, Marmara, Batı Karadeniz ve İç Anadolu’nun batısını ilgilendiren ve bu geceden pazartesi akşamına kadar yağışlar esnasında özellikle Kuzey Ege’de ve Trakya’da iri taneli dolu yağışı da görülebilir. Fakat bu genel bir durum olmamakla birlikte, hangi ilçelere ya da alanlara yağabileceğini yarın sabah saatlerinden itibaren meteoroloji radarından takip etmek gerekir. Bu alanda yaşıyorsanız yarınki hava tahminlerine saat saat bakmakta yarar var.

SERİN HAVA MARMARA'DA HİSSEDİLECEK Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bu haftayı çoğunlukla parçalı bulutlu ve güneşli geçirecek. Doğu Karadeniz’de salı ve çarşamba lokal kuvvetli yağışlar görülebilir. Güneydoğuda bu hafta sıcaklıklar yüksek seyrini sürdürerek 33 ila 38°C olacak. Balkanların bu serin havası en çok Marmara Bölgesi’nde hissedilecek. İstanbul’da gündüz 20-22°C, gece 16-17°C sıcaklıklar kaydedilir. Ankara gündüz 22-24°C, başkentte ve Anadolu’da gece sıcaklıkları 8 ila 10°C’lere kadar düşüyor. İzmir’de ve kıyı Ege’de hava pek soğumuyor, yeni hafta sıcaklıklar gündüz 27-28°C’lerde seyredecek. MEVSİMLİK GİYSİLERİ KALDIRMAYIN Bu haftanın ardından Haziran ayı sıcak başlayacak görünüyor. Yağışlar da bıçak gibi kesilebilir. Bugünlerde topladığımız yağmurlara, suya epey ihtiyacımız var. Uzun vadeli tahminlerde Haziran ayının ilk haftası bitmeden batıda ve güneyde yeniden 30-35°C gibi yüksek sıcaklıklara çıkabiliriz. İlk haftası sıcak görünen Haziran, ortası yaklaşırken yeniden serinleyebilir. Kırım ve Ukrayna üzerinden olası yeni soğuk cepheler söz konusu olabilir. Mevsimlik giysileri bir süre daha tamamen kaldırmamakta fayda var.