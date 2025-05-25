Yeni hafta sağanakla geliyor! AKOM'dan İstanbul uyarısı!

Yeni haftada yurt genelinde bahar yağışlarının görülmesi, sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

AA'da yer alan habere göre Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, AA muhabirine yeni haftanın hava tahminine ilişkin bilgiler verdi.

Son değerlendirmelere göre yurt genelinde yağışlı sistemin etkili olacağını belirten Tekin, yarın batı kesimlerde görülecek sağanağın hafta boyunca yer yer gök gürültülü olacağını söyledi.

Yarın Marmara, Ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu Bölgesi'nde yağışların görüleceğini bildiren Tekin, "Salı günü İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yağışları göreceğiz. Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülkemizin kuzey, iç ve güney kesimlerinde yağışları görmeye devam edeceğiz." dedi.

Tekin, mevsim normalleri üzerinde seyreden sıcaklıkların, yeni haftada gelecek yağışla mevsim normalleri civarına, yer yer ise altına ineceğini belirtti.

Yarın Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu, Batı Akdeniz'in ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli yönlerden rüzgarın kuvvetli eseceğine dikkati çeken Tekin, vatandaşları olası fırtınaya karşı uyardı.

İçişleri Bakanlığı da, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) alınan bilgiye göre, bu akşam ve yarın beklenen gök gürültülü sağanak ve fırtına nedeniyle 38 il için 'sarı' kodlu uyarı verildiğini duyurdu.

DHA'da yer alan habere göre bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son bilgilere göre; 26 Mayıs 2025 tarihinde beklenen gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına nedeniyle; 38 ilimiz için sarı uyarı verilmiştir. Marmara'nın güneydoğusunda, öğle saatlerinden itibaren İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklenmektedir. Batı Karadeniz'de beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli olması beklenmektedir. 25 Mayıs Pazar günü akşam saatlerinden itibaren Edirne, Tekirdağ, Kırklareli ve Çanakkale, 26 Mayıs Pazartesi günü ilk saatlerden itibaren İstanbul, Yalova, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa, öğle saatlerinden itibaren Kocaeli, Sakarya ve Bilecik çevrelerinde aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenmektedir" denildi.

Açıklamanın devamında yağış ve fırtınaya karşı tedbirli olunması gerektiği belirtilerek, "Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, toz taşınımı ile beraber çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz" ifadelerine yer verildi.