Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-YaşamSiemens Gamesa'dan İzmir’de Ar-Ge merkezi
ABONE OL

Siemens Gamesa İzmir’de rüzgar türbini Ar-Ge merkezi kurdu

Yenilenebilir enerji alanında global ölçekte faaliyet gösteren Siemens Gamesa, İzmir’de rüzgar türbini Ar-Ge merkezini kurdu. Siemens Gamesa’nın dünyadaki 6 Ar-Ge merkezinden biri olan İzmir Ar-Ge Ofisi'nin, geliştirdiği yeni teknolojileri hem Türkiye pazarına sunacağı hem de buradan teknoloji ihraç edeceği belirtildi. Siemens Gamesa Türkiye CEO’su Ebru Çiçekliyurt, "İzmir Ar-Ge Merkezi'miz, diğer Siemens Gamesa Ar-Ge Merkezleri ile iş birliği içinde, Siemens Gamesa’nın en son teknoloji platformlarının geliştirilmesine önemli katkılarda bulunuyor. 64 kişilik ekibimiz global Ar-Ge projelerimizde görev alıyor ve 3-5 yıl sonrasının teknolojileri üzerinde çalışıyor" dedi.

Siemens Gamesa'dan İzmir’de Ar-Ge merkezi
HABERTURK.COM

Siemens Gamesa, Türkiye'deki Ar-Ge Merkezi yatırımlarına İzmir'i ekledi. Yapılan açıklamaya göre, şirketin İzmir'deki Ar-Ge Merkezi, ülkenin rüzgâr enerjisi potansiyelini geliştirmeye ve Türkiye'de yenilenebilir enerji için yeni bir gelecek sağlamaya yardımcı olurken, burada geliştirilen teknolojiler şirketin küresel operasyonları için ihraç edilecek.

Siemens Gamesa İzmir Ar-Ge Merkezi'nin yurt dışında çalışan başarılı Türk mühendislerini de tersine beyin göçü ile bünyesine katarak 64 kişilik bir ekiple faaliyete başladığı ve orta vadede bu kapasiteyi artıracağı kaydedildi.

İzmir Ar-Ge Merkezi’nin şirketin dünya genelindeki altıncı global teknoloji merkezi olduğunun altını çizen Siemens Gamesa Türkiye CEO’su Ebru Çiçekliyurt, "İzmir Ar-Ge Merkezi'miz, diğer Siemens Gamesa Ar-Ge Merkezleri ile iş birliği içinde, Siemens Gamesa’nın en son teknoloji platformlarının geliştirilmesine önemli katkılarda bulunuyor. 64 kişilik ekibimiz global Ar-Ge projelerimizde görev alıyor ve 3-5 yıl sonrasının teknolojileri üzerinde çalışıyor. Şirket olarak Türkiye’deki mühendislik altyapısına güveniyoruz” dedi.

Çiçekliyurt, Ar-Ge Merkezini büyütmek için çalışmalara devam edileceğini ve çeşitliliği güçlendirmek için kadın mühendislerin istihdamına odaklanacaklarını da ifade etti. Merkezin operasyonları için yerelleştirmenin de kritik bir faktör olduğuna dikkat çeken Çiçekliyurt, “Kısa bir süre geçmesine rağmen merkezimizde geliştirilen bazı teknolojilerin patent alma sürecine de başladık. Merkezin operasyonları için yerelleştirme de odak alanlarından biri olacak. Yerli üreticiler Ar-Ge Merkezimizden mühendislik desteği alıyor, bilgi ve teknoloji transferinden yararlanıyor. Ar-Ge Merkezi açıldığından beri başarıyla tamamladığımız yerelleştirme projelerinin sayısı 12’ye ulaştı” dedi.

Siemens Gamesa Onshore CEO’su Lars Bondo Krogsgaard ise, “İzmir'deki yeni Ar-Ge Merkezimiz, Türkiye'ye olan bağlılığımızı ve Türkiye’nin büyüme potansiyeline olan güvenimizi gösteriyor. En yeni teknolojilerimizi ülkeye sunmak için sabırsızlanıyoruz. Bu Ar-Ge merkezinin ve son derece deneyimli Türk mühendislerinin yeteneklerinin bize önemli faydalar sağlayacağına eminim” ifadelerini kullandı.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Baymak’ta dijital dönüşüm için üst düzey atama
İŞ-YAŞAMBaymak’ta üst düzey atama
TMSF'den son dakika "Dumankaya Adres ve Vadi" açıklaması!
İŞ-YAŞAMTMSF’den Dumankaya açıklaması
Ankara'da ekmeğin fiyatı 1,75 lira oldu
İŞ-YAŞAMAnkara'da ekmeğe zam
KOSGEB, geçen yıl işletmelere toplam tutarı 1,5 milyar lirayı geçen katkı sağladı
İŞ-YAŞAMKOSGEB'den 69 bine yakın işletmeye destek
imece summit'te tarih ve konuşmacılar belli oldu
İŞ-YAŞAMimece'den 'Geleceğe Etki Zirvesi'
Şubatta fiyatı en fazla artan ürün dolmalık biber, en çok düşen ise evcil hayvanlar için gıda harcamaları oldu
İŞ-YAŞAMŞubat ayı zam şampiyonu dolmalık biber
2020-2021 pazarlama yılında şeker üretiminde yüzde 94 artış
İŞ-YAŞAM'Pancar ve şeker üretiminde rekor'
ABD Türkiye'den ithal alüminyum levhaya ek gümrük vergisi getirdi
İŞ-YAŞAMABD'den ek gümrük vergisi
Enflasyon rakamları açıklandı! SON DAKİKA: Şubat ayı enflasyon verileri
İŞ-YAŞAMEnflasyon rakamları açıklandı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ocakta 929 yatırım teşvik belgesi verdi
İŞ-YAŞAMOcakta 929 yatırıma teşvik belgesi