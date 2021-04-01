Sigara fiyatları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Milyonlarca tütün kullanıcısı yeni sigara fiyatlarına 1 Nisan itibarıyla karışılaşacak. Peki, sigaraya ne kadar zam geldi? İşte yeni sigara fiyat listesi

SİGARA ZAMMI NE KADAR OLDU 2021

British American Tobacco bünyesinde bulunan Tekel ürünlerine yarından itibaren geçerli olmak üzere 50 kuruş zam yapıldı. Tekel ürünlerinde Kent, Kent D Range ve Kent Slims fiyatında değişiklik olmadı. Yeni fiyat listesine göre Kent White Blue 15 TL’den 16 TL’ye, Tekel 2000 ve 2001 ise 14 TL’den 15 TL’ye yükseldi.

YENİ SİGARA FİYATLARI 2021