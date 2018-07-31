Sigara kaçakçılarına şok baskın

Habertürk muhabiri Nihat Uludağ'ın haberine göre İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2018 yılında düzenledikleri operasyonlarda 1 milyon 400 bin paket kaçak sigara ele geçirdi. Sigara kaçakçıları, gemi ve TIR'ların dorselerinde kaçak olarak yurda soktukları sigaraları kolayca piyasaya dağıtamayacağını anlayınca yeni bir yöntemi uygulamaya soktu. Polisin operasyonlarına takılmak istemeyen kaçakçılar, kaçak sigara dağıtımını 'zulalı' kargolar ile yapmaya başladı ancak polisten kaçamadı. Polis operasyonlarında mobilya süsü verilmiş, elektrik malzemeleri arasına gizlenmiş kaçak sigaralar ele geçirildi.



MAKARON ÇETESİ TAKİBE ALINDI

Sigara kaçakçıları uyguladıkları her yöntemin polis ekipleri tarafından deşifre edilmesi üzerine bu defa da yeni bir yöntemi uygulamaya soktu. Makaron ismi verilen hazırlanmış sigara kağıtları merdivenaltı imalathanelere götürülüyor. Burada küçük sigara dolum makineleri ile kıyılmış tütünler bu makaronların içerisine doldurulup küçük partiler halinde piyasaya sürülüyor.



İstanbul Emniyeti Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 8 kişilik 'makaron çetesi'ni takibe aldı. Avcılar, Küçükçekmece, Bayrampaşa ve Başakşehir'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 8 kişi sigara kaçakçılık olayında kullandıkları 4 araçla birlikte yakalandı. Zanlıların işyerlerinde yapılan aramalarda binlerce paket kaçak sigara, binlerce makaron ve sigara dolumunda kullanılan makineler ele geçirildi.

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