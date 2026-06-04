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        Haberler Bilgi Ekonomi Sigaraya zam mı geldi? 4 Haziran 2026 Perşembe en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam geldi?

        Sigaraya zam mı geldi? 4 Haziran Perşembe en ucuz sigara ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam yapıldı?

        Sigara fiyatlarına ilişkin son dakika gelişmesi milyonlarca tütün kullanıcısının gündemine oturdu. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir sigara grubuna zam yapıldığını duyurdu. Zam kararının ardından güncel sigara fiyatları yeniden araştırılmaya başlandı. Peki sigaraya ne kadar zam geldi, en ucuz ve en pahalı sigara ne kadar oldu? İşte 4 Haziran 2026 Perşembe sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı güncel sigara fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Haziran 2026 - 00:08 Güncelleme:
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        Bir sigara grubuna zam geldi. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'ın yaptığı açıklamaya göre JTİ grubunda yer alan sigaralara 5 TL zam uygulandı. Zamlı fiyatların yürürlüğe girmesiyle birlikte güncel sigara fiyat listesini ve en ucuz sigara fiyatı gündemi meşgul eden konu başlıkları arasında yer aldı. Peki, Sigaraya zam mı geldi? 4 Haziran Perşembe en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar oldu, hangi sigara grubuna zam geldi? İşte

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        SİGARAYA ZAM MI GELDİ?

        Sigara fiyatlarına yeni bir zam yapıldı. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda JTİ sigara grubuna 5 TL zam geldiğini açıkladı.

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        HANGİ SİGARA GRUBUNA ZAM GELDİ?

        Sigara zammı JTİ sigara grubunda geçerli olacak.

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        EN UCUZ SİGARA NE KADAR OLDU?

        Yapılan 5 TL'lik zammın ardından JTİ grubunda satılan en ucuz sigaranın fiyatı yaklaşık 105 TL seviyesine yükseldi.

        EN PAHALI SİGARA KAÇ TL OLDU?

        Zam sonrasında JTİ grubundaki premium ürünlerin fiyatı 120 TL seviyesine kadar çıktı.

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        GÜNCEL SİGARA FİYATLARI TAKİP EDİLİYOR

        Sigara kullanıcıları, zam kararının ardından güncel fiyat listelerini araştırmaya devam ediyor. Özellikle en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları internet üzerinden en çok aratılan konular arasında yer alırken, sektör temsilcilerinden gelecek yeni açıklamalar yakından takip ediliyor.

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        Haberi Hazırlayan: Türker Üner
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