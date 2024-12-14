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        Haberler Gündem Güncel Sığırcıkların dansı mest etti | Son dakika haberleri

        Sığırcıkların dansı mest etti

        İzmir'de kırlangıçların, geçmişi 2 bin 500 yıl öncesine dayanan Smyrna Antik Kenti semalarındaki senkronik uçuşu görüntülendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2024 - 22:50 Güncelleme: 14.12.2024 - 22:50
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        Sığırcıkların dansı mest etti
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        Yüzyıllarca birçok medeniyete ev sahipliği yapan antik kentin üzerinde gün batımı saatlerinde sığırcıklar belirdi.

        Çok sayıda sığırcık, gün batımı eşliğinde ören yeri üzerinde bir süre birbirleriyle uyumlu halde hareket etti.

        Kuşların tarihi kalıntılar içindeki uyumlu uçuşu cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

        *Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir.

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