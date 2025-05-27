Sihirli Annem filmi ne zaman vizyona girecek?
Sihirli Annem filmi için geri sayım başladı. Filmin en dikkat çekici özelliklerinden biri, 20 yıl önce izleyicinin gönlünde taht kurmuş olması ve orijinal kadronun büyük bölümünün projeye geri dönmüş olması. Peki Sihirli Annem filmi ne zaman vizyona girecek?
Sihirli Annem filminin yayın tarihi belli oldu. Poll Films tarafından hazırlanan yapımın çekimleri kısa süre önce tamamlandı. Peki Sihirli Annem filmi ne zaman vizyona girecek?
SİHİRLİ ANNEM FİLMİ NE ZAMAN VIZYONA GİRECEK?
Sihirli Annem filmi 30 Mayıs 2025 tarihinde vizyona girecek. Poll Films tarafından hazırlanan yapımın çekimleri kısa süre önce tamamlandı.
Çocukluk dizisini unutamayanlara duygusal bir yolculuk vadederken, yeni nesli de büyülü atmosferiyle tanıştırmaya hazırlanıyor.