Siirt'te deprem! 23 Kasım Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından takip ediliyor. 23 Kasım Perşembe günü Siirt, Adana ve Malatya'da 3 büyüklüğünün altında depremler meydana gelirken gözler son depremler listesine çevrildi. İşte 23 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi...
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. 23 Kasım Perşembe günü Siirt'te meydana gelen depremlerin ardından gözler son dakika deprem haberlerine çevrildi. Edinilen bilgiye göre, saat 02:15'te meydana gelen depremin derinliği 6 km olarak belirlendi. İşte 23 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi ile son dakika deprem listesi...
SİİRT'TE DEPREM MEYDANA GELDİ
Kandilli Rasathanesi tarafından edinilen bilgiye göre, Siirt Meydandere'de saat 02:15'te 2.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, 6.0 km derinlikte gerçekleşti.
SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.
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