İslam alemi için en önemli ay olarak addedilen Ramazan artık başlamak üzere. Oruç tutacak vatandaşlar, akşamları da teravih namazlarını kılmak için camilerde bir araya gelecek. İşte, Siirtli okuyucularımız için hazırladığımız Siirt'te teravih namazı ne zaman kalkılacak sorusunun yanıtı...



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