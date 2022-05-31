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Şıklık yarışı

'ELLE Stil Ödülleri', önceki akşam sahiplerini buldu. Serenay Sarıkaya, Şevval Şahin, Eda Ece, Gülşen, Hande Erçel ve Dilan Çiçek Deniz gibi birçok ünlü ismin yer aldığı gecede şıklık yarışı yaşandı

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  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Yılın en'lerinin ödüllendirildiği "ELLE Style Awards", eğlence dünyasınden pek çok isme ev sahipliği yaptı. Ödül töreni önceki akşam Kuruçeşme'deki bir otelde gerçekleşti. Geceye Serenay Sarıkaya, Beren Saat-Kenan Doğulu, Gülşen, Hande Erçel, Pınar Deniz başta olmak üzere birçok ünlü isim katıldı.
  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    "YILANLAR ETRAFIMI DAHA SARMADI!"

    Pembeler içinde göz kamaştıran Serenay Sarıkaya, yeni marka işbirliğinin takılarıyla da dikkat çekti. Basın mensuplarıyla sohbet eden Sarıkaya, "Yılanlar etrafımı daha sarmadı. Daha yeni başlıyoruz. Benim için yılanın önemli olduğu bir döneme giriyoruz!" şeklinde konuştu.

    Önümüzdeki hafta "Şahmeran" dizisinin ikinci sezon çekiminin başlayacağını söyleyen ünlü oyuncu, "Haziran ayında tekrar Adana'ya gidip, çekimlere başlayacağım. Adana'nın sıcağını düşünemiyorum şu an..." sözleriyle çekim yapmanın kolay olmayacağını dile getirdi.
  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    "HERKES HAYATINI ÖZGÜRCE YAŞASIN"

    Hande Erçel de ödül töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel olarak iddialı kıyafetler tercih eden Erçel, son dönemlerde dekolteli kıyafetlere eleştirinin artmasıyla alakalı konuştu.

    Ünlü oyuncu, "İnsan seviyorsa istediği her şeyi giyebilmeli... İstediği her şeyi yapmalı... Yani, 'Artık bunları geçelim' diyorum. Çünkü ben bu elbise içinde çok iyi hissediyorum, iyi ki de giymişim. İnsanlar kadınlara bu yüklenmeleri bırakmalı. Hepimiz bir dünyada yaşıyoruz ve farklı bireyleriz. Bırakalım da herkes özgürce yaşasın hayatını. Buna müdahale etmek doğru değil bu yüzyılda." açıklamasını yaptı.

    Bir süredir Kaan Yıldırım'la beraber olan Hande Erçel, sevgilisinin adını duyar duymaz, "Çok teşekkür ederim. Başka bir sorunuz var mı? Biz çok güzel bir gece için beraberiz. Bunları konuşmayalım." demekle yetindi.
  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    "BEKLENTİLERİN YÜKSELMESİ BİZİ KORKUTMUYOR"

    Geceye izleyici olarak katıldığını dile getiren Şükrü Özyıldız, "Herhangi bir ödül verip, almayacağım." dedi.

    Özyıldız, "Alice Müzikali' yeni bitti. 'Aşk Taktikleri 2'nin seti başlıyor. Beklenti yükseldi ama bu bizi korkutmuyor. Hatta benim motivasyonumu arttıyor." ifadelerini kullanarak, Demet Özdemir'le başrol oynadığını filmin çekimlerine başladıklarını dile getirdi.
  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    Pınar Deniz ise gazetecilere, "Sesim hiç yok. Geçen gece biraz fazla coşmuşum." yanıtını vermekle yetindi.
  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    "ALBÜM HAZIRLIĞIMIZ VAR"

    Şarkıcı Kenan Doğulu da oyuncu eşi Beren Saat ile birlikte gecede boy gösterdi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden çift, "2 senedir evde beklediğimiz için böyle sosyal olmaktan dolayı çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

    Ünlü oyuncu, "Bir film projem var dijital için. Onun dışında stüdyodayız. Albüm hazırlığımız var ama bunun hakkında hiç detay veremem." sözleriyle eşiyle stüdyoya kapandıklarını açıkladı.
  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    "İSTEDİĞİM GİBİ GİYİNECEĞİM!"

    İddialı elbisesiyle gecede dikkat çeken Hazar Ergüçlü, "Uzun zaman sonra topuklu ayakkabı giyebildik. İstediğim yerde istediğim gibi giyineceğim. Bütün kadınlar özgür... Burası özgür bir ülke, istediğimiz gibi giyinir, istediğimizi söyleriz, istediğimizi yaparız." dedi.
  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    "LOLİPOP"LU TEPKİ

    Berrak Tüzünataç da Gülşen'in "Lolipop" adlı şarkısıyla tepkisini dile getirdi.
  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    Davette boy gösteren bir diğer isim de Gülşen'di. Ünlü şarkıcı, Melek Mosso'nun konserinin iptal edilmesiyle alakalı açıklamalarda bulundu.
  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    "HİÇ YAŞANMAMASI GEREKEN BİR ŞEY"

    Mosso'yu desteklediğini ifade eden Gülşen, "Böyle bir şeyin yaşanması inanılmaz. Hiçbir sanatçı arkadaşımın böyle bir şey ile karşı karşıya kalması, böyle bir şey yaşaması, orada bazı kullanılan kelimeler, o kadar ters geliyor ki bana... Hiç yaşanmaması gereken, çok talihsiz bir şey olmuş bence. Umarım bu yanlıştan bir an önce dönülür. Herkes aklını başına alır ve buranın neresi olduğunu unutanların hatırlayacağı zaman gelir. Baştan sona yanlış yani!" diyerek, tepki gösterdi.
  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    Danla Bilic
  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    Afra Saraçoğlu
  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    Eda Ece
  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    Dilan Çiçek Deniz
  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    Ece Sükan
  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    Zehra Güneş
  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    Mina Ceran
  • Şıklık yarışı! Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Gülşen...- Magazin

    Deren Talu

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