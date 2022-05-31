"HERKES HAYATINI ÖZGÜRCE YAŞASIN"

Hande Erçel de ödül töreninde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Genel olarak iddialı kıyafetler tercih eden Erçel, son dönemlerde dekolteli kıyafetlere eleştirinin artmasıyla alakalı konuştu.

Ünlü oyuncu, "İnsan seviyorsa istediği her şeyi giyebilmeli... İstediği her şeyi yapmalı... Yani, 'Artık bunları geçelim' diyorum. Çünkü ben bu elbise içinde çok iyi hissediyorum, iyi ki de giymişim. İnsanlar kadınlara bu yüklenmeleri bırakmalı. Hepimiz bir dünyada yaşıyoruz ve farklı bireyleriz. Bırakalım da herkes özgürce yaşasın hayatını. Buna müdahale etmek doğru değil bu yüzyılda." açıklamasını yaptı.

Bir süredir Kaan Yıldırım'la beraber olan Hande Erçel, sevgilisinin adını duyar duymaz, "Çok teşekkür ederim. Başka bir sorunuz var mı? Biz çok güzel bir gece için beraberiz. Bunları konuşmayalım." demekle yetindi.