Sıla'dan sevgilisi İlker Kaleli'ye destek: Ben senden de heyecanlıyım

İlker Kaleli'nin yaklaşık üç yıl önce kaleme aldığı, söz ve bestesi kendisine ait olan 'Harami' adlı şarkısı, ilk kez başrolünde yer aldığı SHOW TV 'de ekrana gelen 'Kara' adlı dizinin yeni bölümünde paylaşıldı.

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"NE GÜZEL BİR MUTLULUK"

'Harami' şarkısında yer alan "Seni de tartar bu terazi" sözleriyle mesajına başlayan Sıla Gençoğlu, "Ne güzel bir mutluluk… Ben senden de heyecanlıyım. Yolu açık olsun. İmkânı olan buyursun" ifadelerini kullandı.