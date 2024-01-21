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        Haberler Magazin Sıla'dan sevgilisi İlker Kaleli'ye destek: Ben senden de heyecanlıyım - Magazin haberleri

        Sıla'dan sevgilisi İlker Kaleli'ye destek: Ben senden de heyecanlıyım

        Sıla, sevgilisi İlker Kaleli'nin ilk kez başrolünde yer aldığı 'Kara' adlı dizide yayımlanan, sözü ve bestesi kendisine ait olan 'Harami' şarkısına övgü dolu sözler sarf etti: Ne güzel bir mutluluk… Ben senden de heyecanlıyım. Yolu açık olsun

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.01.2024 - 15:50 Güncelleme: 21.01.2024 - 15:50
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        İlker Kaleli'nin yaklaşık üç yıl önce kaleme aldığı, söz ve bestesi kendisine ait olan 'Harami' adlı şarkısı, ilk kez başrolünde yer aldığı SHOW TV'de ekrana gelen 'Kara' adlı dizinin yeni bölümünde paylaşıldı.

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        Sıla Gençoğlu, sevgilisi İlker Kaleli'ye şarkısı nedeniyle övgü dolu sözlerde bulundu.

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        "NE GÜZEL BİR MUTLULUK"

        'Harami' şarkısında yer alan "Seni de tartar bu terazi" sözleriyle mesajına başlayan Sıla Gençoğlu, "Ne güzel bir mutluluk… Ben senden de heyecanlıyım. Yolu açık olsun. İmkânı olan buyursun" ifadelerini kullandı.

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        İlker Kaleli, en son sevgilisi Sıla Gençoğlu'nun 'Şarkıcı' albümünde yer alan, müziğini yaptığı 'Metelik' adlı şarkısıyla gündeme gelmişti.

        #sıla
        #İlker Kaleli
        #harami
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