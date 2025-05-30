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        Haberler Müzik Sıla Gençoğlu'nun yeni şarkısı 'Rüyalar Güzeli' yayınlandı

        'Rüyalar Güzeli' yayınlandı

        Sıla Gençoğlu, anonim Rumen ezgisine Türkçe sözleriyle yeniden yorumladığı 'Rüyalar Güzeli'ni dinleyicilerle buluşturdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.05.2025 - 10:30 Güncelleme: 30.05.2025 - 10:30
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        'Rüyalar Güzeli' yayınlandı
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        Sıla Gençoğlu, ilk kez geçen hafta Harbiye Açıkhava'da söylediği anonim Rumen ezgisine kendisine ait olan Türkçe sözleriyle yeniden yorumladığı 'Rüyalar Güzeli'ni müzikseverlerin beğenisine sundu.

        Şarkının hikâyesini paylaşan Sıla Gençoğlu, şu ifadeleri kullandı: Orijinali anonim bir Romen halk türküsüdür. Bana ilk Rahşan gönderdi. ‘Bu şarkıya bir söz yazsan ne kadar iyi gelir hepimize’ dedi. Dinlediğimde o kadar hoşuma gitti ki... Dedim ki; 'Hemşirem haklı.' Bir sonraki telefon benden Rahşan'a; 'Müjdemi isterim.'

        Şarkının düzenlemesini ise Sıla Gençoğlu, Cenk Erdoğan ve Burak Erkul'a ait. 'Rüyalar Güzeli', tüm dijital platformlarda yerini aldı.

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        #Rüyalar Güzeli
        #Sıla Gençoğlu
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