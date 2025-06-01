Sıla Türkoğlu, mutfaktaki hünerlerini gösterdi

SHOW TV ekranlarının zirvedeki dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Doğa'yı canlandıran Sıla Türkoğlu, dizinin tatile girmesiyle imaj değişikliğe gitti. Yeni saç modelini ve günlük hayatına dair kareleri sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı.

Setten rol arkadaşıyla olan fotoğrafını da yayımlayan Sıla Türkoğlu, gönderisine; "Son günlerde ben (sürpriz son)" notunu ekledi.

Ancak asıl sürpriz, ünlü oyuncunun mutfaktaki hünerlerini sergilediği yaprak sarma sararken çekilen fotoğrafı oldu. Bir süredir Ata Ayyıldız ile birlikte olan Sıla Türkoğlu'nun, sarma sararken çekilen fotoğrafı büyük ilgi gördü.

Fotoğraflar: Instagram